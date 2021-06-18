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Головна / Подякуй татові разом з ICTV / 18.06.2021 11:32
18.06.2021 11:32
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Подякуй татові разом з ICTV


До Всеукраїнського дня батька 20 червня ICTV запустив спеціальну сторінку, де можна обрати листівку з подякою своєму татові.

20 червня в Україні відзначається День батька. ICTV четвертий рік поспіль нагадує: не забудьте привітати татусів!

Батько захищає і піклується, вчить любити і виступає найкращим прикладом у житті. Кожному з нас є за що подякувати татові. А ми допоможемо підібрати слова – клікайте за зіркову кнопку, отримуйте свою листівку з подякою і привітання та діліться нею у соціальних мережах або надсилайте близьким.

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Теги: День батька, День батька з ICTV
18.06.2021 11:32



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