Подякуй татові разом з ICTV

До Всеукраїнського дня батька 20 червня ICTV запустив спеціальну сторінку, де можна обрати листівку з подякою своєму татові.

20 червня в Україні відзначається День батька. ICTV четвертий рік поспіль нагадує: не забудьте привітати татусів!

Батько захищає і піклується, вчить любити і виступає найкращим прикладом у житті. Кожному з нас є за що подякувати татові. А ми допоможемо підібрати слова – клікайте за зіркову кнопку, отримуйте свою листівку з подякою і привітання та діліться нею у соціальних мережах або надсилайте близьким.

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