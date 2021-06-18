Подякуй татові разом з ICTV

До Всеукраїнського дня батька 20 червня ICTV запустив спеціальну сторінку, де можна обрати листівку з подякою своєму татові.
20 червня в Україні відзначається День батька. ICTV четвертий рік поспіль нагадує: не забудьте привітати татусів!
Батько захищає і піклується, вчить любити і виступає найкращим прикладом у житті. Кожному з нас є за що подякувати татові. А ми допоможемо підібрати слова – клікайте за зіркову кнопку, отримуйте свою листівку з подякою і привітання та діліться нею у соціальних мережах або надсилайте близьким.Також по темі: День батька 2021: все про свято – дата, історія та традиції святкування Що подарувати на День батька: 5 крутих ідей Тато може все! - ТОП-5 фільмів до Дня батька, які має подивитись кожен