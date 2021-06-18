Поблагодари папу вместе с ICTV

К всеукраинскому дню отца 20 июня ICTV запустил специальную страницу, где можно выбрать открытку с благодарностью своему папе.
20 июня в Украине отмечается День отца. ICTV четвертый год подряд напоминает: не забудьте поздравить пап!
Отец защищает и заботится, учит любить и выступает лучшим примером в жизни. Каждому из нас есть за что поблагодарить папу. А мы поможем подобрать слова – кликайте по звездную кнопку, получайте свою открытку с благодарностью и поздравлениями и делитесь ею в социальных сетях или присылайте близким.Также по теме: День отца 2021: все о празднике - дата, история и традиции празднования Что подарить на День отца: 5 крутых идей Папа может все! - ТОП-5 фильмов ко Дню отца, которые должен посмотреть каждый