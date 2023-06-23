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Головна / “Може, я й не такий поганий”: Єгор Крутоголов у бліц-опитуванні розповів свої секрети / 23.06.2023 17:54
23.06.2023 17:54
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“Може, я й не такий поганий”: Єгор Крутоголов у бліц-опитуванні розповів свої секрети

“Може, я й не такий поганий”: Єгор Крутоголов у бліц-опитуванні розповів свої секрети

Що не дуже виходить робити Єгора Крутоголова? Який ритуал перед виходом на сцену має “дизель”? Як відпочиває після робочого дня і що дивиться на Ютуб? 

На ці та інші запитання про Єгора Крутоголова відповів його син Лев. 

Він взяв участь в бліц-опитуванні від ICTV і спробував дати відповіді про свого тата. “Правильні” відповіді про себе дав і зірковий тато. 

“Я не дуже рукастий в плані хазяйства: погано готую, погано прибираю, погано шукаю речі – хоча це все зі слів моєї дружини. Може, я й не такий поганий….Але ні, вона права”, – пожартував Єгор у відповідь на запитання про свої “слабкі сторони”. 

А ще розказав про свій секретний ритуал перед виходом на сцену, який у команді “дизелів” називають “Ринда” – магічний танець на удачу.

Відео можна переглянути на офіційних сторінках телеканалу ICTV.

 

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Допис, поширений Телеканал ICTV (@ictvua)

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Теги: День батька з ICTV, Єгор Крутоголов
23.06.2023 17:54

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