“Може, я й не такий поганий”: Єгор Крутоголов у бліц-опитуванні розповів свої секрети

Що не дуже виходить робити Єгора Крутоголова? Який ритуал перед виходом на сцену має “дизель”? Як відпочиває після робочого дня і що дивиться на Ютуб?
На ці та інші запитання про Єгора Крутоголова відповів його син Лев.
Він взяв участь в бліц-опитуванні від ICTV і спробував дати відповіді про свого тата. “Правильні” відповіді про себе дав і зірковий тато.
“Я не дуже рукастий в плані хазяйства: погано готую, погано прибираю, погано шукаю речі – хоча це все зі слів моєї дружини. Може, я й не такий поганий….Але ні, вона права”, – пожартував Єгор у відповідь на запитання про свої “слабкі сторони”.
А ще розказав про свій секретний ритуал перед виходом на сцену, який у команді “дизелів” називають “Ринда” – магічний танець на удачу.
Відео можна переглянути на офіційних сторінках телеканалу ICTV.
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