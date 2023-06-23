“Може, я й не такий поганий”: Єгор Крутоголов у бліц-опитуванні розповів свої секрети

Що не дуже виходить робити Єгора Крутоголова? Який ритуал перед виходом на сцену має “дизель”? Як відпочиває після робочого дня і що дивиться на Ютуб?

На ці та інші запитання про Єгора Крутоголова відповів його син Лев.

Він взяв участь в бліц-опитуванні від ICTV і спробував дати відповіді про свого тата. “Правильні” відповіді про себе дав і зірковий тато.

“Я не дуже рукастий в плані хазяйства: погано готую, погано прибираю, погано шукаю речі – хоча це все зі слів моєї дружини. Може, я й не такий поганий….Але ні, вона права”, – пожартував Єгор у відповідь на запитання про свої “слабкі сторони”.

А ще розказав про свій секретний ритуал перед виходом на сцену, який у команді “дизелів” називають “Ринда” – магічний танець на удачу.

Відео можна переглянути на офіційних сторінках телеканалу ICTV.