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Головна / “Дуже раді, що саме ти наш татко”: сини актора-волонтера Дмитра Вівчарюка записали зворушливе відео / 22.06.2023 15:06
22.06.2023 15:06
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“Дуже раді, що саме ти наш татко”: сини актора-волонтера Дмитра Вівчарюка записали зворушливе відео

“Дуже раді, що саме ти наш татко”: сини актора-волонтера Дмитра Вівчарюка записали зворушливе відео

Дмитро Вівчарюк — актор театру і кіно. До широкомасштабного російського вторгнення грав у серіалах ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Юрчишини» та мріяв про нові ролі. Нині, під час війни, Дмитро має іншу головну роль у житті — волонтера, який допомагає військовим та цивільним у різних куточках країни.

Дмитро довгий час не бачився зі своєю сімʼєю, яка вимушено живе зараз за кордоном. Аби додати зірковому татку радощів і подарувати підтримку, ICTV поставив запитання його дітям і записав зворушливі відповіді. 

Малеча намагалася вгадати правильні відповіді про тата: що ніколи не їстиме на сніданок, футболку якого кольору найбільше любить носити, скільки насправді років акторові і про що найбільше мріє. “Ми тебе дуже любимо і сумуємо. І дуже раді, що саме ти наш татко”, – сказали в кінці відео 8-річний Захар і Любомир, 4 роки.

Правильні відповіді на запитання про себе дав і сам Дмитро. Чи збіглися відповіді і які секрети має відомий тато – дивіться у відео:  

 

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Допис, поширений Телеканал ICTV (@ictvua)

 

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Теги: День батька з ICTV
22.06.2023 15:06

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