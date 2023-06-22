Сини Євгена Сморигіна видали секрети тата

Який свій сценічний образ не любить Євген Сморигін? Що не виходить робити у відомого “дизеля”? З яким шкільним предметом зірковому тату складно допомагати дітям?
Неочікувані відповіді про актора “Дизель Шоу” Євгена Сморигіна дали його діти у бліц-опитуванні від телеканалу ICTV2.
Для зірки та його дітей підготували однакові запитання, і окремо поставили кожному, щоб зʼясувати, наскільки добре рідні знають одне одного.
Ліза, Сашко і Олексій зворушливо поділились історіями про свого тата і описали, яким бачать його.
У бліц-опитуванні малеча розповіла, що їхній зірковий тато найчастіше мамі дарує квіти, улюблена страва “дизеля” – макарони з яйцем, а найбільша його мрія – перемога України.
Відповіді про себе дав і сам Євген. Виявилось, рідні добре знають одне одного:майже всі відповіді дітей про тата були правильними.
Також участь у проєкті ICTV взяли ведучий новин і національного марафону Андрій Ковальський, актор, а нині військовий ЗСУ Олег Шульга, ведучий ICTV та СТБ Григорій Решетник, актор-волонтер Дмитро Вівчарюк та інші зірки.
Відео можна переглянути на офіційних сторінках телеканалу ICTV у соцмережах.
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