Сини Євгена Сморигіна видали секрети тата

Який свій сценічний образ не любить Євген Сморигін? Що не виходить робити у відомого “дизеля”? З яким шкільним предметом зірковому тату складно допомагати дітям?

Неочікувані відповіді про актора “Дизель Шоу” Євгена Сморигіна дали його діти у бліц-опитуванні від телеканалу ICTV2.

Для зірки та його дітей підготували однакові запитання, і окремо поставили кожному, щоб зʼясувати, наскільки добре рідні знають одне одного.

Ліза, Сашко і Олексій зворушливо поділились історіями про свого тата і описали, яким бачать його.

У бліц-опитуванні малеча розповіла, що їхній зірковий тато найчастіше мамі дарує квіти, улюблена страва “дизеля” – макарони з яйцем, а найбільша його мрія – перемога України.

Відповіді про себе дав і сам Євген. Виявилось, рідні добре знають одне одного:майже всі відповіді дітей про тата були правильними.

Також участь у проєкті ICTV взяли ведучий новин і національного марафону Андрій Ковальський, актор, а нині військовий ЗСУ Олег Шульга, ведучий ICTV та СТБ Григорій Решетник, актор-волонтер Дмитро Вівчарюк та інші зірки.

Відео можна переглянути на офіційних сторінках телеканалу ICTV у соцмережах.