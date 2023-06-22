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Головна / Сини Євгена Сморигіна видали секрети тата / 22.06.2023 20:39
22.06.2023 20:39
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Сини Євгена Сморигіна видали секрети тата

Сини Євгена Сморигіна видали секрети тата

Який свій сценічний образ не любить Євген Сморигін? Що не виходить робити у відомого “дизеля”? З яким шкільним предметом зірковому тату складно допомагати дітям? 

Неочікувані відповіді про актора “Дизель Шоу” Євгена Сморигіна дали його діти у бліц-опитуванні від телеканалу ICTV2. 

Для зірки та його дітей підготували однакові запитання, і окремо поставили кожному, щоб зʼясувати, наскільки добре рідні знають одне одного. 

Ліза, Сашко і Олексій зворушливо поділились історіями про свого тата і описали, яким бачать його. 

У бліц-опитуванні малеча розповіла, що їхній зірковий тато найчастіше мамі дарує квіти, улюблена страва “дизеля” – макарони з яйцем, а найбільша його мрія – перемога України. 

Відповіді про себе дав і сам Євген. Виявилось, рідні добре знають одне одного:майже всі відповіді дітей про тата були правильними.

Також участь у проєкті ICTV взяли ведучий новин і національного марафону Андрій Ковальський, актор, а нині військовий ЗСУ Олег Шульга, ведучий ICTV та СТБ Григорій Решетник, актор-волонтер Дмитро Вівчарюк та інші зірки. 

Відео можна переглянути на офіційних сторінках телеканалу ICTV у соцмережах.

 

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Допис, поширений Телеканал ICTV (@ictvua)

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Теги: День батька з ICTV, Євген Сморигін
22.06.2023 20:39

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