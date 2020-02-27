Как устроить идеальное 8 марта: лучшие советы для мужчин

Каждая женщина мечтает о дне, когда не нужно спешить по делам или заниматься домашними заботами, а вместо этого посвятить все свободное время себе. А еще лучше, когда этот день будет наполнен приятными неожиданностями, подарками и вниманием. Когда, как не 8 марта осуществлять все мечты? Дорогие мужчины, все в ваших руках. Главное начать планировать праздник прямо сейчас. А если вдруг не хватает идей – редакция ICTV.ua уже давно подумала за вас. Как устроить идеальное 8 марта? Читайте лучшие советы далее в материале.

Завтрак, цветы, комплименты

Как день начнешь, так его и проведешь, поэтому задача №1: устроить идеальный завтрак!

Проснитесь пораньше, чтобы заварить кофе, сходить за сладостями, а еще лучше – самостоятельно приготовьте что-то на завтрак. Можно найти множество интересных и простых рецептов сырников, панкейков, блинов или сэндвичей. До этого момента ваша женщина проснется уже довольной от того, что наконец выспалась, а тут еще и вкусный и главное – готовый завтрак!

Цветы – обязательный элемент 8 марта, а также символ пробуждения природы после затяжной зимы, поэтому тоже позаботьтесь о них. Можно положить рядом на кровати, пока она еще спит. Или поставить красивый букет в вазу, как красивое дополнение к вашему завтраку. Или же подарить цветы вместе с главным подарком.

Женщины обожают комплименты и когда им признаются в чувствах. И не только 8 марта, но и каждый день. Поэтому, не забывайте сопровождать приятными словами все подготовленные сюрпризы.

Подарок

Советуем выбирать подарок в зависимости от того, чем увлекается женщина, или о чем она постоянно говорит. А еще лучше заранее поинтересуйтесь о желаниях. Если вы все равно не знаете, что выбрать – мы ранее уже предлагали 10 лучших идей для подарков к Международному женскому дню, а также подготовили гороскоп подарков на 8 марта.

Один подарок – хорошо, а когда их много – еще лучше. Как вариант, можно в течение всего дня постепенно удивлять чередой мелких сюрпризов. Иногда различные креативные безделушки приносят гораздо больше радости. Например, сладкий подарок в красивой упаковке, открытки с комплиментами, что-нибудь из косметики или красивая вещь для декора.

Развлечения

Сначала поинтересуйтесь, как хотелось бы женщине провести этот день: по-домашнему или активно. Если первый вариант – праздничный ужин и просмотр ее любимого фильма. В другом случае, все зависит от бюджета и предпочтений: концерт, театр, кино, ресторан, СПА, если позволяет погода – на пикник. Учитывая длинные выходные по случаю 8 марта, можно поехать на экскурсию по интересным местам Украины или приобрести билеты в одну из ближайших стран Европы и вместе отправляться за новыми впечатлениями.

Конечно, было бы идеально совместить все предложенные варианты, но даже если вы выберете что-то одно – женщина все равно будет счастлива, ведь главное, что вы не забыли организовать для нее идеальный праздник!

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Юлия Хомик

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