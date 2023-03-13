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Главная / Юлія Зорій поділилася домашнім фото свого чоловіка Олексія Резнікова / 13.03.2023 18:00
13.03.2023 18:00
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Юлія Зорій поділилася домашнім фото свого чоловіка Олексія Резнікова

Юлія Зорій поділилася домашнім фото свого чоловіка Олексія Резнікова

Дружина міністра оборони України Олексія Резнікова, телеведуча Юлія Зорій показала фото свого чоловіка в обіймах нового домашнього улюбленця — мейнкуна на прізвисько Хаймарс.

Телеведуча Юлія Зорій показала домашні знімки свого чоловіка Олексія Резнікова. У їхній родині поповнення — кошеня мейнкун, якого назвали Хаймарс. На фото Резніков лежить удома на дивані в мілітарі-куртці з жовто-синім шевроном і тризубом. Він обіймає нового улюбленця.

«Олексій і його особистий Хаймарс. Ну як особистий, наш», – прокоментувала фото Зорій.

Новий котик став другим мейнкуном в родині. У сім’ї вже живе 10-річна кішка Алюшка. Хаймарсу, який зʼявився вдома у міністра оборони наприкінці лютого цього року, всього 4 місяці.

36-річна Юлія Зорій і 56-річний Олексій Резніков одружилися влітку 2020 року.

 

Джерело: tabloid

 

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Теги: Алексей Резников, Юлія Зорій
13.03.2023 18:00

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