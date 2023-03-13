Юлія Зорій поділилася домашнім фото свого чоловіка Олексія Резнікова

Дружина міністра оборони України Олексія Резнікова, телеведуча Юлія Зорій показала фото свого чоловіка в обіймах нового домашнього улюбленця — мейнкуна на прізвисько Хаймарс.
Телеведуча Юлія Зорій показала домашні знімки свого чоловіка Олексія Резнікова. У їхній родині поповнення — кошеня мейнкун, якого назвали Хаймарс. На фото Резніков лежить удома на дивані в мілітарі-куртці з жовто-синім шевроном і тризубом. Він обіймає нового улюбленця.
«Олексій і його особистий Хаймарс. Ну як особистий, наш», – прокоментувала фото Зорій.
Новий котик став другим мейнкуном в родині. У сім’ї вже живе 10-річна кішка Алюшка. Хаймарсу, який зʼявився вдома у міністра оборони наприкінці лютого цього року, всього 4 місяці.
36-річна Юлія Зорій і 56-річний Олексій Резніков одружилися влітку 2020 року.
Джерело: tabloid
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