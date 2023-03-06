Як захиститися в часи війни: ICTV2 покаже новий сезон «Прихованої небезпеки»

Війна породила нові види обману і небезпек для жителів великих міст. Як захиститися в цей час і не потрапити в лапи пропаганди, покажуть у нових випусках програми «Прихована небезпека». Премʼєра з Олексієм Душкою стартує сьогодні, 6 березня, в ефірі телеканалу ICTV2.

Як захиститися від шахраїв-волонтерів? Як поводитися в ТРЦ, якщо його замінували? Чому ваш телефон може служити ворогу? Уникнути цих небезпек допоможе ведучий у новому сезоні соціальної програми. А ще поговорить і на інші важливі теми: обмани з ремонтом техніки, небезпеку блискавок та покинутих від війни екзотичних тварин.

«Новий сезон ми почали знімати за пару тижнів до повномасштабного вторгнення. Нам вдалося видати навіть дві серії нашої програми. В одній з них ми навіть зробили попередження, як поводитися під час повітряних тривог, як зібрати тривожну валізку і про правило двох стін. Сподіваюся, що це комусь врятувало життя», – розказує ведучий Олексій Душка.

«Прихована небезпека» – програма розслідувань, що знайомить глядачів з неочікуваними небезпеками нашого побуту та дає корисні поради, які можуть врятувати ваше майно чи навіть життя. Не пропустіть премʼєру нового сезону, щоб вберегтися від загроз сьогодення.