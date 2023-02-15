Ведуча «Фактів» ICTV Анастасія Мазур поділилася подробицями про стосунки з чоловіком-фронтовиком

“Зідзвонюємось кожен день, якщо є така можливість. Дзвінок, смс, відеодзвінок. Бувало, коли без зв’язку були два-три дні. Це важко. Бо ці дні, ти ні про що не можеш думати, тільки чекаєш заповітні слова “все ок” і здригаєшся від кожного смс”, – розповіла Анастасія.

Та віра в перемогу додає сил переживати розлуку. Як і багато українців, чиї родини розлучила війна, телеведуча не втрачає оптимізму. А ще ділиться власним досвідом, як не втратити близькість у цей складний час.

“Важливо зберігати емоційний контакт. Говорити, слухати, підтримувати, писати слова кохання.. не втрачати звʼязок. Усе залежить від обставин, звісно… поради чи узагальнення – марна справа. Стосунки під час війни це велике випробування для родини”, – додала телеведуча.