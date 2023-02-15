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Головна / Ведуча «Фактів» ICTV Анастасія Мазур поділилася подробицями про стосунки з чоловіком-фронтовиком / 15.02.2023 17:03
15.02.2023 17:03
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Ведуча «Фактів» ICTV Анастасія Мазур поділилася подробицями про стосунки з чоловіком-фронтовиком

Ведуча «Фактів» ICTV Анастасія Мазур поділилася подробицями про стосунки з чоловіком-фронтовиком

Напередодні Дня закоханих ведуча програми “Факти” Анастасія Мазур розповіла ексклюзивно для “Обозреватель” про свої непрості стосунки на відстані. З початком війни її чоловік вирушив на фронт добровольцем. Тарас пройшов шлях від журналіста до штурмовика, переживши найважчі бої на Сході та Півдні країни.

''Чекаєш заповітне ''все ок'' і здригаєшся на кожне SMS'': ведуча ICTV розчулила подробицями про стосунки з чоловіком-фронтовиком

Сама ж телеведуча захищає Україну на інформаційному фронті. Разом з сином Анастасія залишається в Києві, веде новинний ефір на телебаченні, очікуючи на перемогу і повернення тата.

“Зідзвонюємось кожен день, якщо є така можливість. Дзвінок, смс, відеодзвінок. Бувало, коли без зв’язку були два-три дні. Це важко. Бо ці дні, ти ні про що не можеш думати, тільки чекаєш заповітні слова “все ок” і здригаєшся від кожного смс”, – розповіла Анастасія.

''Чекаєш заповітне ''все ок'' і здригаєшся на кожне SMS'': ведуча ICTV розчулила подробицями про стосунки з чоловіком-фронтовиком

Та віра в перемогу додає сил переживати розлуку. Як і багато українців, чиї родини розлучила війна, телеведуча не втрачає оптимізму. А ще ділиться власним досвідом, як не втратити близькість у цей складний час.

“Важливо зберігати емоційний контакт. Говорити, слухати, підтримувати, писати слова кохання.. не втрачати звʼязок. Усе залежить від обставин, звісно… поради чи узагальнення – марна справа. Стосунки під час війни це велике випробування для родини”, – додала телеведуча.

Теги: Анастасія Мазур, ведучі ICTV, війна Росії проти України, День закоханих
15.02.2023 17:03

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