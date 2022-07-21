Турбота про себе під час війни: Олена Фроляк розповіла з чого почати, аби зміцнити тіло і дух

Прихід в нашу країну повномасштабної війни змусив переглянути не лише глобальні цінності, а й ставлення до самого себе. Проте турбота про нас самих під час війни стала недозволеною розкішшю. Табу. Ніби ставитись до себе з любов’ю і повагою – це те, що зараз не на часі. Агов! Це цілком нормально. Позбавте себе цих важких думок. Не стабілізувавши своє ментальне і фізичне здоров’я, складно турбуватися й про інших, наближати мирне життя. Варто прислухатися до себе.

Ведуча програми “Факти” на ICTV і марафону “Єдині новини” Олена Фроляк поділяє цю думку і поділилася власним healthy-досвідом щодо турботи про себе під час війни.

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На моїй практиці не було такого, щоб я себе закинула: не фарбувалась чи ходила місяць в одних штанях. Хоча, під час тимчасової евакуації в Косові, я ходила місяць в одному одязі, тому що у мене просто не було іншого. І бажання купити собі щось нове теж не було. Але, щоб я взагалі не розчісувалась, губи не підфарбовували чи вийшла в брудних чоботах – такого точно не було ніколи. Я вважаю, що війна не може бути виправданням цього. Ти маєш за собою стежити.

Зараз, в силу своєї професії, я стараюся ходити до косметолога. За 4 місяці війни була лише раз. Вона навіть сама до мене подзвонила і запитала: “Олено, ти куди ділася? Приходь”. А я відповідаю: “Оль, вірите, немає настрою”. Вона каже: “Вірю, але треба”. І ось вона мене витягнула на процедури. Також я стараюся купувати якісні засоби догляду, які дійсно працюють. Тому хоча б мінімально, але стежити за собою треба. Принаймні, пам’ятати, що вмиватися слід холодною водою і не забувати про крем для зони навколо очей.

Люби своє тіло: підтримуй фізичну форму

У житті жінки, яка любить своє тіло, має бути присутній спорт. Є у тебе для цього можливості – робиш, немає – ставиш на паузу. Але потрібно старатися знаходити в собі сили на це, адже стрес дуже негативно впливає на наш організм. І без нашої допомоги він самотужки не зможе відновитися. Зарядка, наприклад, чудовий спосіб зберегти здоров’я. Також я люблю їздити на велосипеді. А от зараз якраз пішла на масаж. Дуже допомагає.

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Не забувай про здорове харчування: фрукти і овочі – наше все

Доведено, що стрес, викликаний війною настільки сильний, що просто вбив інший стрес – ковідний. Знаєте як кажуть, клин клином вибиває. Але цей стрес ми ще довго будемо переживати, тому треба і харчуватися нормально, пити багато води. Зараз час фруктів – беріть від цього наповну. От нещодавно була пора полуниці – так я щодня спеціально заїжджала на базар і закуповували для всієї сім’ї. Зараз підуть сливи, вишні, смородина, порічка, малина, а потім чорниця – треба це все їсти. Не забувайте й про зелень: петрушку, укропчик, селеру… Це ж так корисно!



Лише, будь ласка, пам’ятайте: турбота про себе під час війни не повинна додавати вам стресу, а навпаки – має дарувати відчуття безпеки та комфорту.

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