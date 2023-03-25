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Головна / “Сказала одразу: генератор не купимо в жодному разі”: ведуча Олена Фроляк розповіла, чому встановила вдома сонячну електростанцію / 25.03.2023 13:45
25.03.2023 13:45
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“Сказала одразу: генератор не купимо в жодному разі”: ведуча Олена Фроляк розповіла, чому встановила вдома сонячну електростанцію

“Сказала одразу: генератор не купимо в жодному разі”: ведуча Олена Фроляк розповіла, чому встановила вдома сонячну електростанцію

Ведуча національного марафону і головна редакторка «Фактів» на каналі ICTV Олена Фроляк разом із родиною живе в будинку під Києвом. Цього року на своєму даху вони встановили сонячні панелі, щоб використовувати вдома лише «чисту» електроенергію. Так ведуча стала на крок ближче до енергонезалежності і підтримки клімату.

“Цей рік почала з важливої події – поставила маленьку сонячну електростанцію вдома. Хотіла це зробити дуже давно, та все відкладала. Війна стала останнім моментом, що підштовхнула зробити це швидше. Зізнаюся, просто горда за себе. Ми стали енергонезалежними”, – ділиться ведуча. 

Олена Фроляк – перша амбасадорка екологічного напряму діяльності мережі Глобального договору ООН в Україні. Ведуча підтримує тренди екоспоживання у повсякденному житті і тепер ще й перешла на використання відновлюваної енергетики. До всього це допомогло ведучій залишатися зі світлом, коли Україна переживала блекаут.  

“Ми навіть не знали, коли вимикали світло. Незалежно від того, чи є сонце, чи нема, у нас була енергетика. Електростанція працює на акумуляторах, які акумулюють енергію із мережі від сонця”, – розповідає Олена.  

І хоч встановити сонячні батареї було затратно, ведуча задоволена своїм рішенням.  

“Я сказала одразу: генератор не купимо в жодному разі, краще буду сидіти без світла. Так, батареї – це недешеве задоволення, але ж генератори так само. Коли постійно вимикали світло, люди виходили з положення, хто як міг. Але генератор купити – його треба годувати, він кричить і погано пахне. А батареї не мають жодних недоліків”, – додає ведуча. 

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Теги: Олена Фроляк
25.03.2023 13:45

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