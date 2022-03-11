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Головна / Як уберегтися від переохолодження в укритті: поради для тих, хто застряг у бомбосховищі / 11.03.2022 16:31
11.03.2022 16:31
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Як уберегтися від переохолодження в укритті: поради для тих, хто застряг у бомбосховищі

Як уберегтися від переохолодження в укритті: поради для тих, хто застряг у бомбосховищі

Ми підготували матеріал, у якому розповідаємо, що робити, щоб уберегти організм від гіпотермії, якщо вам доводиться багато часу проводити у холодних укриттях.

Вже третій тиждень українці змушені проводити значну частину доби у підвалах, метро чи інших укриттях, перечікуючи ракетні удари російських окупантів. Багатьом доводиться проводити у таких місцях по кілька днів. При цьому такі місця часто не опалюються, а вогонь розводити в них не можна, адже вони погано провітрювані. До речі, що ще не можна робити в укриттях, ми розповіли в нашому іншому матеріалі. Давайте сьогодні розберемося, які дії можна зробити, щоб уберегти свій організм від переохолодження і не захворіти після відвідин бомбосховища.

Одяг

При виборі одягу для походу в укриття варто віддавати перевагу речам із натуральних матеріалів. Також треба дотримуватися правила багатошаровості. Поки ви спускатиметеся сходами в укриття, ви можете спітніти, тому вам має бути що зняти спочатку. Далі, сидячи в вогкому підвалі, вам точно захочеться знову одягнутися, а значить на вас має бути мінімум три шари речей.

  • Перший слів – спідня білизна, колготки, шкарпетки та термобілизна (підштаники та гольф з тонкої тканини).
  • Другий шар – штани (подбайте, щоб вони були не тільки теплими, а й зручними), светр, худі, кофта на блискавці.
  • Третій шар – куртка, шапка, рукавиці, шарф.

Верхній шар ви зможете розкрити або навіть зняти спочатку. Пам’ятайте, якщо вам жарко – краще зняти частину речей, а потім вдягти їх назад, коли відчуєте, що стало прохолодніше. Таким чином організм не перегріватиметься і витрачатиме енергію на охолодження, а відразу працюватиме на ваш обігрів.

Люди у столичній підземці

Не нехтуйте рукавичками, шапкою та теплими шкарпетками. Кінцівки мають бути у теплі, адже у стресових ситуаціях наш організм насамперед “забирає” кров саме з них і вони швидко охолоджуються. Також подбайте, щоб у теплих шкарпетках вам не було тісно у взутті – ноги повинні почуватися вільно у черевиках – таким чином кров зможе нормально циркулювати та доставляти тепло до них.

Енергія

Не забувайте про їжу! Ми знаємо, що у стресові моменти шматок у горло не лізе, але постарайтеся дбати про те, щоб організм отримував хоч якісь калорії. Візьміть з собою снеки зі швидких вуглеводів, що не псуються, але утримайтеся від занадто солоного або солодкого. Ідеально – протеїнові батончики, горіхи, сухофрукти, злакове печиво без добавок.

Також непогано захопити з собою термос із чаєм або просто окропом. Але якщо такої можливості немає, достатньо буде води. Не забувайте поповнювати водний баланс, щоб тіло не зневоднювалося, нормально працювали нирки та серце.

Люди в бомбосховищах під час авіаударів

Рух

Зайва метушня, ходьба і фізичні вправи в бомбосховищі можуть напружувати людей, що там перебувають. Але якщо ви замерзаєте, варто трохи розім’ятися, поприсідати, розтерти кінцівки, що охолодилися. Якщо сил зовсім мало – потріть долоньками один об одного, а потім прикладіть потеплілі руки до обличчя – це допоможе нормалізувати частоту серцевих скорочень, а також розжене кров в організмі.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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Теги: бомбосховища, війна, війна в Україні
11.03.2022 16:31



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