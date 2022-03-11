Як уберегтися від переохолодження в укритті: поради для тих, хто застряг у бомбосховищі

Ми підготували матеріал, у якому розповідаємо, що робити, щоб уберегти організм від гіпотермії, якщо вам доводиться багато часу проводити у холодних укриттях.

Вже третій тиждень українці змушені проводити значну частину доби у підвалах, метро чи інших укриттях, перечікуючи ракетні удари російських окупантів. Багатьом доводиться проводити у таких місцях по кілька днів. При цьому такі місця часто не опалюються, а вогонь розводити в них не можна, адже вони погано провітрювані. До речі, що ще не можна робити в укриттях, ми розповіли в нашому іншому матеріалі. Давайте сьогодні розберемося, які дії можна зробити, щоб уберегти свій організм від переохолодження і не захворіти після відвідин бомбосховища.

Одяг

При виборі одягу для походу в укриття варто віддавати перевагу речам із натуральних матеріалів. Також треба дотримуватися правила багатошаровості. Поки ви спускатиметеся сходами в укриття, ви можете спітніти, тому вам має бути що зняти спочатку. Далі, сидячи в вогкому підвалі, вам точно захочеться знову одягнутися, а значить на вас має бути мінімум три шари речей.

Перший слів – спідня білизна, колготки, шкарпетки та термобілизна (підштаники та гольф з тонкої тканини).

Другий шар – штани (подбайте, щоб вони були не тільки теплими, а й зручними), светр, худі, кофта на блискавці.

Третій шар – куртка, шапка, рукавиці, шарф.

Верхній шар ви зможете розкрити або навіть зняти спочатку. Пам’ятайте, якщо вам жарко – краще зняти частину речей, а потім вдягти їх назад, коли відчуєте, що стало прохолодніше. Таким чином організм не перегріватиметься і витрачатиме енергію на охолодження, а відразу працюватиме на ваш обігрів.

Не нехтуйте рукавичками, шапкою та теплими шкарпетками. Кінцівки мають бути у теплі, адже у стресових ситуаціях наш організм насамперед “забирає” кров саме з них і вони швидко охолоджуються. Також подбайте, щоб у теплих шкарпетках вам не було тісно у взутті – ноги повинні почуватися вільно у черевиках – таким чином кров зможе нормально циркулювати та доставляти тепло до них.

Енергія

Не забувайте про їжу! Ми знаємо, що у стресові моменти шматок у горло не лізе, але постарайтеся дбати про те, щоб організм отримував хоч якісь калорії. Візьміть з собою снеки зі швидких вуглеводів, що не псуються, але утримайтеся від занадто солоного або солодкого. Ідеально – протеїнові батончики, горіхи, сухофрукти, злакове печиво без добавок.

Також непогано захопити з собою термос із чаєм або просто окропом. Але якщо такої можливості немає, достатньо буде води. Не забувайте поповнювати водний баланс, щоб тіло не зневоднювалося, нормально працювали нирки та серце.

Рух

Зайва метушня, ходьба і фізичні вправи в бомбосховищі можуть напружувати людей, що там перебувають. Але якщо ви замерзаєте, варто трохи розім’ятися, поприсідати, розтерти кінцівки, що охолодилися. Якщо сил зовсім мало – потріть долоньками один об одного, а потім прикладіть потеплілі руки до обличчя – це допоможе нормалізувати частоту серцевих скорочень, а також розжене кров в організмі.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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