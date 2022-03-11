Как вести себя в бомбоубежище: что можно и нельзя делать в укрытии

За последних две недели жители Украины приобрели навыки, которых наверное никогда не хотелось бы иметь. Но которые жизненно необходимы в нынешних обстоятельствах. В материале рассказываем о правилах поведения в бомбоубежище.

Большинство городских жителей по всей стране теперь прекрасно знают, где прятаться от авиа- и ракетных ударов и что нужно брать с собой, но несмотря на такую подкованность, многих продолжают накрывать эмоции и паника в местах укрытий. Давайте разбираться, что можно, а что нельзя делать в бомбоубежищах, как сохранять здравый рассудок, помочь себе и окружающим легче пережить тяжелые моменты войны.

Что нельзя делать в бомбоубежищах

Не стоит перемещаться без необходимости и шуметь . Мы понимаем, что иногда из-за тревоги очень сложно усидеть на одном месте. Переживания за свою жизнь и жизни близких, которые находятся с вами, волнение за тех, кто мог остаться снаружи, часто отсутствие связи с внешним миром и громкие звуки снаружи — все это очень выматывает нервную систему. Именно поэтому, в такой момент лучше всего постараться сесть на одном месте и следить за дыханием. Не стоит ходить взад-вперед по месту укрытия, ведь таким образом вы будете создавать излишнее напряжение, как для себя, так и для людей, которые находятся вместе с вами. Примите максимально удобное из возможных положение и слушайте свой организм. Если вы находитесь в убежище с детьми, успокойте их, почитайте сказку или расскажите что-то интересное, чтобы они не шумели и не бегали, а находились рядом с вами и были спокойны.

Нельзя взаимодействовать со служебными помещениями или оборудованием . Очень часто убежищами становятся подвалы жилых домов, где находятся трубы, помещения для рабочих и тд. Если в метро работники подземки сразу остановят вас, пойди вы куда-то не туда, то в простых подвалах этого сделать некому. Поэтому не стоит ничего трогать, крутить, отламывать, клацать и тд — так вы можете спровоцировать поломки из-за которых поставите под угрозу не только исправность коммуникаций дома, но и жизни тех, кто находится с вами в убежище.

Никакого огня или дыма. В подвалах или других убежищах часто бывает холодно, особенно если приходится сидеть там ночь или дольше. Но стоит помнить, что разводить огонь в непроветриваемом помещении — очень, очень плохая затея. Также во время нервотрепки многие курильщики хотят обратиться к своим “союзникам” сигаретам — но это, как вы понимаете, тоже совершенно глупое решение. Никому из ваших соседей по укрытию точно не понравится едкий дым от вашей никотиновой палочки. А если вы не курите сами, но увидели того, кто нарушает правила и поджигает сигарету, можете требовать от человека немедленно прекратить эти действия. Также не советуем брать в убежище легковоспламеняющиеся предметы, такие как дезодоранты и другие бытовые аэрозоли, перцовые баллончики и тому подобное.

Чем можно заняться в бомбоубежище

Сыграть в настольные игры или карты . Конечно, настолки это не самое необходимое в вашем тревожном чемоданчике, но если есть возможность, то захватить с собой мелочь для развлечения — неплохая идея. Так вы сможете подружиться с теми, кто пережидает воздушную тревогу в вашем укрытии, немного расслабиться и отвлечься.

Порисовать или начать писать мемуары . Может показаться, что это глупости, но творчество всегда помогало людям переживать самые непростые моменты. Наверняка многие в школе сочиняли стихи о неразделенной любви, а кто-то точно увлекался рисованием на полях своих тетрадок в клетку. Хоть мы того не просили, но мы стали участниками очень важных событий, а история пишется людьми, которые являются ее свидетелями. Так что самое время дать выход своему внутреннему творцу.

Придумать себе мечту и спланировать ее воплощение. Многие психологи сходятся во мнении, что сложные периоды в жизни, отчаяние, панику и страх людям легче переживать, когда они знают, почему они это делают. То есть, когда у вас есть конечная цель, из-за которой вам приходится переживать страдания, вам легче справиться с происходящим. Именно поэтому, как бы парадоксально это не было, можно позволить себе помечтать о чем-то светлом или даже поставить цель, которой вы хотите достичь, когда это все закончится. Помните, что в мире хаоса, единственное место, где вы можете навести порядок — это ваши мысли. Пускай это мало, по сравнению с огромным миром, но это все для вас.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

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