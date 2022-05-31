Як пологовий будинок опинився на передовій: Олена Фроляк взяла інтерв’ю у акушера-гінеколога столичної клініки

Завідувачка акушерського відділення столичної клініки “Лелека” Наталія Шемякіна в інтерв’ю для ведучої ICTV Олени Фроляк розповіла, як пологовий будинок перетворився на шпиталь.

Коли війна прийшла на Київщину, лікарям “Лелеки” довелося швидко перекваліфікуватися, адже лікувальний заклад практично опинився на передовій.

Це сталося миттєво, не домовляючись, без навчальних вказівок. Просто всі згадали військово-польову хірургію. У нас, як у акушерів-гінекологів, хірургічний же профіль. Тому ми надавали хірургічну допомогу, анестезіологи виконували свою частину, медсестри – свою. Ми самі потім уже, як аналізували і згадували пережите, були шоковані. Ми нікому жодних інструкцій не давали. Просто чітко кожен виконував свою роль. Особливо, коли це вже були не поодинокі поранення, а привозили десятки людей

– розповідає лікарка.



Пологовий будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій і зараз знаходиться на стадії ремонту. Проте лікарі, після визволення Київщини, продовжують виконувати свою пряму роботу вже не в “гарячій точці”, а на базі державного закладу.

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