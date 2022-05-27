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Головна / Олена Фроляк висловила своє ставлення щодо російських журналістів / 27.05.2022 17:38
27.05.2022 17:38
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Олена Фроляк висловила своє ставлення щодо російських журналістів

Олена Фроляк висловила своє ставлення щодо російських журналістів

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону “Єдині новини” Олена Фроляк дала відверте інтерв’ю для ютуб-каналу Аліни Доротюк “На часі”. 

Шеф-редактора “Фактів” розповіла як війна прийшла в її дім, трансформацію Президента, ставлення до російської культури і мовного питання. Висловила своє ставлення Олена і щодо “опозиційних” журналістів кремля. 

Ми ж думаючі люди. Ми слухаємо і робимо висновки. Я після останнього інтерв’ю Собчак дуже сильно розчарувалася в ній. Не те, щоб я була зачарована, але її “позиція” викликає багато запитань… Чесно вам скажу, я не можу дивитися Соловйова і Скабєєву. Мої нерви не витримують цього. У мене не стоїть питання довіряю я чи ні Дудю, Гордєєвій чи Собчак. Я дивлюся, тому що хочу зрозуміти як вони мислять, про що говорять, на що роблять акцент. Якщо я не чую головної фрази, що росіяни вбивають українців, то я це інтерв’ю припиняю дивитися

ділиться позицією ведуча. 

Про свій сімейний генштаб, повернення до Києва та порятунок від емоційного вигорання – дивіться у повній версії щирої та зарядженої на перемогу розмові Олени Фроляк. 

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Теги: ведучі ICTV, війна в Україні, Олена Фроляк
27.05.2022 17:38



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