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Главная / Как роддом оказался на передовой: Елена Фроляк взяла интервью у акушера-гинеколога столичной клиники / 31.05.2022 12:31
31.05.2022 12:31
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Как роддом оказался на передовой: Елена Фроляк взяла интервью у акушера-гинеколога столичной клиники

Как роддом оказался на передовой: Елена Фроляк взяла интервью у акушера-гинеколога столичной клиники

Заведующая акушерским отделением столичной клиники «Лелека» Наталья Шемякина в интервью для ведущей ICTV Елены Фроляк рассказала, как роддом превратился в госпиталь.

Когда война пришла на Киевщину, врачам «Лелеки» пришлось быстро переквалифицироваться, ведь лечебное учреждение практически оказалось на передовой.

Это произошло мгновенно, не договариваясь, без учебных указаний. Просто все упомянули военно-полевую хирургию. У нас, как у акушеров-гинекологов, хирургический профиль. Поэтому мы оказывали хирургическую помощь, анестезиологи выполняли свою часть, медсестры – свою. Мы сами уже потом, как анализировали и вспоминали пережитое, были шокированы. Мы никому никаких инструкций не давали. Просто четко каждый исполнял свою роль. Особенно, когда это уже были не единичные ранения, а привозили десятки человек

– рассказывает врач.

Роддом был поврежден в результате боевых действий и сейчас находится на стадии ремонта. Однако врачи после освобождения Киевщины продолжают выполнять свою прямую работу уже не в «горячей точке», а на базе государственного учреждения.

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Теги: війна в Україні, Олена Фроляк
31.05.2022 12:31



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