ICTV2 покаже серію фільмів, присвячених війні

До річниці початку повномасштабної війни росії проти України телеканал ICTV2 готує показ українських стрічок, присвячених війні, починаючи з 2014 року. Як символ незламності та з вдячністю до військових і ветеранів російсько-українського протистояння та їхніх сімей, починаючи з 23 лютого ICTV2 покаже такі фільми:

Бандерівське смузі

Наші котики

Маріуполь. Невтрачена надія

Зупинити Голіафа

Кіборги

23 лютого о 20:50 в ефірі вийде «Бандерівське смузі». Це короткометражні гумористично-патріотичні байки про війну України з агресором, зняті за ідеєю українського актора Дмитра Суржикова. Відомі українські актори, серед яких Стас Боклан, Олеся Жураківська, Артур Логай, Серній Житніковський та інші у коротких скетчах розіграють жартівливі сцени про найхоробріших воїнів, що приймають участь у цій боротьбі на різних фронтах.

О 22:00 розпочнеться показ фільму «Наші котики» – трагікомічної історії про перші місяці війни на Сході України, коли фронт ще тримали добровольці. Серіал режисера Володимира Тихого в сатиричній манері описує події на фронті і доводить, що гумор – найкращі ліки проти того жаху, який несе війна.

Зранку 24 лютого, о 8:20, українцям презентують фільм «Маріуполь. Невтрачена надія», знятий за щоденниками маріупольської журналістки Надії Сухорукової. Стрічка без страшних кадрів, але з моторошною правдивістю розповість про простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення.

Опісля вперше на українському телебаченні вийде премʼєра документального фільму «Зупинити Голіафа». Фільм, що вже набув популярності за кордоном, вперше вийде в українському дубляжі на ICTV2 о 17:50. Премʼєра розповість, як Україна боролася та вистояла перший місяць війни, як вдалося зірвати російський бліцкриг і дати під Києвом відсіч армії, яка здавалася більш потужною.

Завершить серію патріотичного кіно резонансний фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги». Драма про бої за Донецький аеропорт, що стала найкасовішим українським фільмом в історії місцевого прокату, вийде в ефірі о 19:00. Головні герої стрічки – українські військові, які під час запеклих боїв 2014 року обороняли Донецький аеропорт.

Телеканал ICTV2 здійснює показ цього фільму з подякою військовим та ветеранам російсько-української війни та їхнім сім’ям.

Якщо ви ветеран чи ветеранка, перебуваєте на службі або їхні близькі, для вас надають підтримку такі організації: https://tseok.com.ua/veteran/contacts-of-organizations