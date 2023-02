24 лютого ICTV2 покаже премʼєру «Зупинити Голіафа»

У п’ятницю 24 лютого — в день роковин початку повномасштабної війни росії проти України — на українському телебаченні ексклюзивно вийде документальний фільм «Зупинити Голіафа».

Фільм, що вже набув популярності за кордоном, вперше покажуть в українському дубляжі на телеканалі ICTV2. Як Україна боролася та вистояла перший місяць війни, як вдалося зірвати російський бліцкриг і дати під Києвом відсіч армії, яка здавалася більш потужною, — про це йдеться у новій документальній стрічці.

Творці фільму прагнули неупереджено розповісти про найважливіші події першого місяця війни. Знімальна група проїхала весь шлях російської армії від кордону до Київської області, поспілкувалися з безпосередніми свідками окупації та захисниками, які обороняли Гостомель, Ірпінь, Мощун. А також провела аналіз ситуації з міністром оборони України Олексієм Резніковим, колишнім міністром оборони України Андрієм Загороднюком і міжнародними експертами, серед яких колишній командувач військами НАТО в Європі Бен Годжес, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, а також генерал-майором Анжеєм Фальковським, який відповідав за реформу польської армії за стандартами НАТО.

Режисером стрічки став Артем Литвиненко.

«Пройшовши весь шлях російського вторгнення з Півночі на Київ “наживо”, гарячими слідами, розумієш, наскільки нерівними були сили», — говорить режисер фільму Артем Литвиненко: «Як ця атака була відбита? Якою ціною? Це важливі та непрості питання, відповіді на які часто вражають. Кількість знищеного російського озброєння, масштаби боїв і руйнувань, терор проти цивільних. Коли бачиш це на власні очі, то складається картина цієї жахливої ​​війни».

Іноземну версію фільму «Against All Odds: The Failure Of Russia’s Blitzkrieg» озвучив відомий актор Лів Шрайбер:

«Я відреагував на просту, чітку хронологію вторгнення. Важко було повірити, що за нашого життя ми станемо свідками сухопутної війни, тому спостерігати за її еволюцією в яскравих деталях — це безцінне нагадування про крихкість нашої демократії та лють, з якою українці захищають свою власну».

«Зупинити Голіафа» — це спільний проект Об’єднання українських продюсерів (ОУП) і Gingers Media за підтримки Центру оборонних стратегій Андрія Загороднюка.

Дивіться 24 лютого о 17:50.