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Головна / “Коли життя сильніше” –  прем’єра документального фільму UNFPA та Starlight Doc в марафоні “Єдині новини” / 22.02.2023 13:32
22.02.2023 13:32
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“Коли життя сильніше” –  прем’єра документального фільму UNFPA та Starlight Doc в марафоні “Єдині новини”

“Коли життя сильніше” –  прем’єра документального фільму UNFPA та Starlight Doc в марафоні “Єдині новини”

Фонд ООН у галузі народонаселення та Starlight Doc презентують документальну стрічку, присвячену незламним українським мамам, які народжують дітей в час війни. Глядачі марафону побачать прем’єру вже сьогодні, 22 лютого, о 21:30. 

“Коли життя сильніше” – це реальні історії життя трьох українських мам. Анни, яка зі своєю 2-місячною дитиною опинилась в сховищі на Азовсталі. Мар’яни – капітана медичної служби, яка була захоплена російськими солдатами в Маріуполі і вагітною провела 6 місяців у полоні. Ані – мами двох дітей з Ізюма на Харківщині, яка народжувала дитину в окупованому місті – без електрики, води, з обмеженою медичною допомогою та в умовах постійної небезпеки. 

Документальний фільм присвячено силі українських жінок. Не дивлячись на складність умов, в яких перебували героїні фільму, їх особисті історії нагадують – світло переможе темряву, а життя – жахи війни. 

Хайме Надаль, Представник UNFPA в Україні: “За майже 12 місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 760 медичних закладів зазнали атак і руйнувань, Проте, у 2022 році в Україні більше 195 тисяч жінок народили. Цей фільм про силу життя, про важливість послуг репродуктивного здоров’я для збереження життів жінок.

Цей фільм – присвята незламним українським мамам і декларація нашого прагнення продовжувати роботу з підтримки пологових будинків, медичних працівників і працівниць та мобільних клінік, що забезпечують безпечні пологи жінкам незважаючи на війну. 

Анастасія Штейнгауз, очільниця Starlight Doc: “Позаду майже рік повномасштабної війни. Рік найбільшого болю, рік втрат та темряви, якою ворог хотів нас зламати. Але ми стоїмо, ми боремось і ми – даємо нове життя.

Лютий, що триває вже рік, зараз точно не про страх. Він про вдячність і єдність, про захоплення сміливістю українських жінок та чоловіків, про силу любові і віри. Тому, наш фільм, що виходить в ефір напередодні річниці вторгнення – це історія про українське майбутнє. Про життя, що завжди перемагає.

Ми дякуємо нашим партнерам з UNFPA, не тільки за можливість розповісти цю історію разом, а і за їх величезну роботу заради підтримки цього життя – мам та українських дітей, що народжуються в час війни”. 

Авторка ідеї та креативна продюсерка -Олександра Ткаченко

Продюсерка фільму – Ганна Калина

Режисерка фільму – Олена Захарчук

Фільм створено UNFPA та Starlight Doc за підтримки Данії та Республіки Корея.

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Теги: Starlight Doc, UNFPA, війна Росії проти України, Єдині новини
22.02.2023 13:32

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