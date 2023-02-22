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Главная / »Когда жизнь сильнее» — премьера документального фильма UNFPA и Starlight Doc в марафоне «Единые новости» / 22.02.2023 13:32
22.02.2023 13:32
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»Когда жизнь сильнее» — премьера документального фильма UNFPA и Starlight Doc в марафоне «Единые новости»

»Когда жизнь сильнее» — премьера документального фильма UNFPA и Starlight Doc в марафоне «Единые новости»

Фонд ООН в области народонаселения и Starlight Doc представят документальную ленту, посвященную несокрушимым украинским мамам, которые рожают детей во время войны. Зрители марафона увидят премьеру уже сегодня, 22 февраля, в 21.30.

Когда жизнь сильнее — это реальные истории жизни трех украинских мам. Анны, которая со своим 2-месячным ребенком оказалась в хранилище на Азовстали. Марьяны – капитана медицинской службы, которая была захвачена российскими солдатами в Мариуполе и беременной провела 6 месяцев в плену. Ани – мамы двоих детей из Изюма на Харьковщине, которая рожала ребенка в оккупированном городе – без электричества, воды, с ограниченной медицинской помощью и в условиях постоянной опасности.

Документальный фильм посвящен силе украинских женщин. Несмотря на сложность условий, в которых находились героини фильма, их личные истории напоминают – свет победит тьму, а жизнь – ужасы войны.

Хайме Надаль, Представитель UNFPA в Украине: “За почти 12 месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину более 760 медицинских учреждений подверглись атакам и разрушениям, Однако, в 2022 году в Украине более 195 тысяч женщин родили. Этот фильм о силе жизни, важности услуг репродуктивного здоровья для сохранения жизней женщин.

Этот фильм — посвящение несокрушимым украинским мамам и декларация нашего стремления продолжать работу по поддержке роддомов, медицинских работников и работниц и мобильных клиник, обеспечивающих безопасные роды женщинам, несмотря на войну.

Анастасия Штейнгауз, глава Starlight Doc: “Позади почти год полномасштабной войны. Год величайшей боли, год потерь и тьмы, которой враг хотел нас сломить. Но мы стоим, мы боремся и мы – даем новую жизнь.

Февраль, который длится уже год, сейчас точно не о страхе. Он о благодарности и единстве, об увлечении смелостью украинских женщин и мужчин, о силе любви и веры. Поэтому наш фильм, выходящий в эфир накануне годовщины вторжения — это история об украинском будущем. О жизни, которая всегда побеждает.

Мы благодарим наших партнеров из UNFPA, не только за возможность рассказать эту историю вместе, но и за их огромную работу ради поддержки этой жизни — мам и украинских детей, которые рождаются во время войны”.

Автор идеи и креативный продюсер -Александра Ткаченко

Продюсер фильма — Анна Калина

Режиссер фильма – Елена Захарчук

Фильм создан UNFPA и Starlight Doc при поддержке Дании и Республики Корея.

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Теги: Starlight Doc, UNFPA, війна Росії проти України, Єдині новини
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