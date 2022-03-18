5 правил кібербезпеки на інформаційній війні: як захистити свої дані

У матеріалі розповідаємо, що можна зробити, щоб ворог не зміг заволодіти вашими сторінками у соцмережах та даними.

Хоч повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося 23 дні тому, війну з нашим народом російський окупант уже давно веде. Частину сил ворог вкладає в те, щоб похитнути наш інформаційний фронт, вдаючись до зламів державних сайтів і навіть облікових записів простих українців, з метою поширювати вигідну для себе інформацію. Саме тому, щоб уникнути витоку даних, злому сторінок та пристроїв, потрібно виконувати низку простих правил.

1. Подбайте про захист ваших облікових записів у соціальних мережах. Для того, щоб зробити свою сторінку більш захищеною, замініть пароль, придумавши складну комбінацію з літер та цифр, яку не можна буде підібрати з кількох спроб. Також встановіть двофакторну авторизацію при вході на свій обліковий запис. Вона передбачає, що якщо ви хочете увійти в свій акаунт (або його намагаються зламати зловмисники), вам на інший пристрій, де ви вже авторизовані, надходить додатковий одноразовий пароль або повідомлення, за допомогою якого потрібно підтвердити, що саме ви виконуєте вхід.

2. Встановіть якісний антивірус і качайте програми тільки з легальних джерел. У мережі можна знайти багато безкоштовних програм з виявлення деструктивних файлів, а можна трохи розщедритися заради своєї безпеки та оплатити покупку хорошого якісного софту. Регулярно перевірте дані за допомогою антивірусу. Пам’ятайте, що качати програми (та й сам антивірус) потрібно тільки з офіційних джерел, тому що ворог зазвичай ховає шкідливе програмне забезпечення в “піратських” копіях популярних програм. До речі, при завантаженні додатків, навіть із офіційних маркетплейсів, не зайвим буде перевіряти країну розробника. Нещодавно ми розповіли про програми, за допомогою яких російські програмісти, ймовірно, збирають дані.

3. Збережіть резервні копії даних на захищених сервісах або фізичних пристроях. У випадку зламу вашого пристрою, зловмисники можуть навмисно пошкодити і зашифрувати його вміст, так що не вдасться відновити важливі для вас дані. Тому регулярно виконуйте резервні копії інформації з комп’ютера або смартфона. Підключіться до сховища, яке автоматично підвантажуватиме оновлену інформацію у хмару, так що вам не доведеться переносити дані вручну.

4. Оновлюйте програми на смартфоні та комп’ютері. Розробники регулярно працюють над покращеннями, усуваючи лазівки для зловмисників, забезпечуючи кращий захист ваших даних та загалом прискорюючи роботу програми. Зламати оновлене ПЗ набагато складніше, ніж застаріле.

5. Фільтруйте інформацію та не вірте фейкам. Не піддавайтеся на хвилі провокацій, коли якісь друзі друзів із месенджера надсилають підозрілі посилання із проханням підписати якісь петиції. Переходьте і беріть участь у будь-якій діяльності онлайн, тільки якщо ви побачили інформацію в офіційних джерелах, але навіть тоді суворо перевіряйте захищеність усіх посилань (допоможе з цим знову-таки хороший антивірус). Фільтруйте дані та розвивайте критичне мислення. Ворог намагатиметься викликати у вас емоцію паніки та невідкладної необхідності вашої дії, тоді як на офіційних джерелах інформація буде нести нейтральний пояснювальний характер і ні до чого не закликати.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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