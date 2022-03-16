Російські розробники вірогідно збирають дані за допомогою програм для обробки фото

На хвилі загального підняття національної ідентичності багато українців на підтримку країни використовують програми для обробки фото. Такі програми перетворюють знімок на малюнок, додаючи патріотичну символіку до нього. Розбираємось, чому ці програми можуть бути способом збору інформації для ворога.

В останні тижні багато користувачів соцмереж стали активно використовувати програму для обробки фото під назвою PhotoLab. З її допомогою можна перетворити звичайний знімок на малюнок, а також додати до нього елементи національної символіки України. Виходять барвисті та патріотичні зображення, можливо, ви натикалися на подібні аватарки у своїх друзів у Facebook або навіть самі використали цю функцію.

І ось ваша стрічка сповнена позитивних патріотичних картинок, які піднімають бойовий дух, що може бути не так? Якщо уважно подивитися на розробника цієї програми, компанію VicMan, виявиться, що вона родом з Москви. Все одно не зрозуміло, у чому проблема? Справа в тому, що для того, щоб обробити ваш знімок, програма просить у вас доступ до фотогалереї. Зазвичай, користувачі автоматично натискають кнопку “Дозволити”, не намагаючись ознайомитися з правилами. Таким чином ми надаємо програмі доступ до всіх наших фотографій, що в поточних реаліях може бути дуже і дуже необачно.

Крім цього, після обробки на знімку залишається водяний знак (логотип програми – прим. ред.), прибрати який пропонується, оформивши місячну або річну передплату. Думаємо, тут очевидно, що частина грошей, які ви витратите на таку програму, вирушить у податки, які частково забезпечують потреби армії країни-агресора.

Ще одна програма для смартфона того ж таки розробника – це ToonMe. Принцип її роботи схожий на PhotoLab, але вона при обробці фото створює мультиплікаційне зображення в іншій стилістиці, а також пропонує додавати різні елементи, фони і сеттинги до картинки.

Цікаво, що імена розробників програм PhotoLab та ToonMe у PlayMarket та AppStore відрізняються. У AppStore їх розробником значиться VicMan, про яку ми вже згадували, а от у PlayMarket творцем програм є компанія Linerock Investments LTD. За допомогою нехитрого пошуку Google можна дізнатися, що ця компанія родом з Сан-Франциско.

Але якщо погуглити ще трохи, на російській платформі пошуку роботи можна виявити, що 25 лютого компанія VicMan опублікувала кілька нових вакансій в команду ToonMe.

Тобто, схоже, додатки з ідентичними назвами у AppStore і PlayMarket є продуктом роботи однієї і тієї ж команди російських розробників.

Ми закликаємо вас утриматися від використання програм, створених та модерованих командами розробників із країни агресора, а також не фінансувати такі компанії, здійснюючи покупки у додатках. Пам’ятайте, що ефекти, згенеровані всередині соціальних мереж, наприклад рамки у Facebook, дійсно безпечні і їх можна спокійно використовувати, не переживаючи, що хтось третій заволодіє вашими даними. Інша ж справа – захищеність інформації з вашого телефону, коли йдеться про сторонні програми, завантажені з AppStore та PlayMarket.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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