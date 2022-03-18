5 правил кибербезопасности на информационной войне: как защитить свои данные

В материале рассказываем, что можно сделать, чтобы враг не смог завладеть вашими страницами в соцсетях и данными.

Хоть полномасштабное вторжение в Украину началось 23 дня назад, войну с нашим народом российский оккупант ведет уже давно. Часть сил враг вкладывает в то, чтобы пошатнуть наш информационный фронт, прибегая к взломам государственных сайтов и даже аккаунтов простых украинцев, с целью распространять выгодную для себя информацию. Именно поэтому, чтобы избежать утечки данных, взлома страниц и устройств, нужно выполнять ряд простых правил.

1. Позаботьтесь о защите ваших аккаунтов в социальных сетях. Для того, чтобы сделать свою страницу более защищенной, замените пароль, придумав мудрёную комбинацию из букв и цифр, которую нельзя будет подобрать с нескольких попыток. Также установите двухфакторную авторизацию при входе на свой аккаунт. Она предусматривает, что если вы хотите войти в свой аккаунт (или его пытаются взломать злоумышленники), вам на другое устройство, где вы уже авторизованы, приходит дополнительный одноразовый пароль или же уведомление, при помощи которого нужно подтвердить, что именно вы выполняете вход.

2. Установите качественный антивирус и качайте программы только с легальных источников. В сети можно найти много бесплатных программ по выявлению деструктивных файлов, а можно немного раскошелиться ради своей безопасности и оплатить покупку хорошего качественного софта. Регулярно проводите проверку данных при помощи антивируса. Помните, что качать программы (да и сам антивирус) нужно только с официальных источников, так как враг обычно прячет вредоносное ПО в «пиратских» копиях популярных программ. Кстати, при скачивании приложений, даже из официальных маркетплейсов, не лишним будет проверять страну разработчика. Недавно мы рассказали о программах, при помощи которых российские программисты вероятно собирают данные.

3. Сохраните резервные копии своих данных на защищенных сервисах или физических устройствах. В случае взлома вашего устройства, злоумышленники могут намеренно повредить и зашифровать его содержимое, так, что не получится восстановить важные для вас данные. Поэтому регулярно выполняйте резервное копирование информации с компьютера или смартфона. Подключитесь к хранилищу, которое будет автоматически подгружать обновленную информацию на облако, так что вам не придется переносить данные вручную.

4. Обновляйте программы на смартфоне и компьютере. Разработчики регулярно работают над улучшениями, устраняя лазейки для злоумышленников, обеспечивая лучшую защиту ваших данных и в целом ускоряя работу приложения. Взломать обновленное ПО гораздо сложнее, чем устаревшее.

5. Фильтруйте информацию и не верьте фейкам. Не поддавайтесь на волны провокаций, когда какие-то друзья друзей из мессенджера присылают подозрительные ссылки с просьбой подписать какие-то петиции. Переходите и участвуйте в какой-либо деятельности онлайн, только если вы увидели информацию в официальных источниках, но даже тогда строго проверяйте защищенность всех ссылок (поможет с этим снова-таки хороший антивирус). Фильтруйте данные и развивайте критическое мышление. Враг будет пытаться вызвать в вас эмоцию паники и неотложной необходимости вашего действия, в то время, как на официальных источниках, информация будет нести нейтральный пояснительный характер и ни к чему не призывать.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

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