Виталий Ким: Мне запрещают делать то, что я хочу — Украина на связи — 3 выпуск

Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск

Андрей Билецкий о концлагерях в Мариуполе, подготовке бойцов АЗОВА и «мощь» российской армии — Украина на связи — 2 выпуск

Виталий Ким на связи с Украиной! В новом интервью Виталий Ким рассказал об уничтожении российскими оккупантами здания ОГА, о защищающих свою землю жителях Николаевщины, о возможности «южного коридора к Приднестровью» и о личных угрозах от неизвестных. Все это смотрите в большом и откровенном интервью Виталия Кима для спецпроекта ICTV Украина на связи!