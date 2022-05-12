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Video: Виталий Ким: Мне запрещают делать то, что я хочу — Украина на связи — 3 выпуск

Виталий Ким на связи с Украиной! В новом интервью Виталий Ким рассказал об уничтожении российскими оккупантами здания ОГА, о защищающих свою землю жителях Николаевщины, о возможности «южного коридора к Приднестровью» и о личных угрозах от неизвестных. Все это смотрите в большом и откровенном интервью Виталия Кима для спецпроекта ICTV Украина на связи!

Виталий Ким: Мне запрещают делать то, что я хочу — Украина на связи — 3 выпуск
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Виталий Ким на связи с Украиной! В новом интервью Виталий Ким рассказал об уничтожении российскими оккупантами здания ОГА, о защищающих свою землю жителях Николаевщины, о возможности «южного коридора к Приднестровью» и о личных угрозах от неизвестных. Все это смотрите в большом и откровенном интервью Виталия Кима для спецпроекта ICTV Украина на связи!

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Главная / Виталий Ким: Мне запрещают делать то, что я хочу — Украина на связи — 3 выпуск / 12.05.2022 13:21
12.05.2022 13:21

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