Шкварка 2024 – 16 випуск від 29.01.2024

Як виглядають олімпійські ігри на болотах? Де шукати найкращих наречених в Україні? Про все розповість дотепне гумористичне шоу Шкварка 2024 випуск 16.

От чому справді можна позаздрити, так це винахідливості наших воїнів, які урізноманітнюють своє дозвілля футболом мінами, готують незабутні цукерки для орків, а також навчаються користування бластерною зброєю прямісінько з Марсу! Як виглядає кава з патронами й топові відбивні від ЗСУ? Дізнайтеся просто зараз.

У 16 випуску сатиричного шоу Шкварка ви також побачите прожарку пропагандиста й патологічного брехуна Антона Красовського, який заслужив почесне звання туалетного каченяти путіна. Чого так? Не пропустіть найсмішніше – дивіться онлайн проєкт Шкварка 16 випуск на телеканалі ICTV.

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2023 випуск 15