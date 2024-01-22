Шкварка 2024 – 15 випуск від 22.01.2024

Пропагандистів лихоманить, росія замерзає, а наші воїни дають прочухана ворогам зброєю й гумором – дивіться онлайн іронічне шоу Шкварка 15 випуск на сайті ICTV.

Як відомо, провладні журналісти – це улюблені цяцьки путіна, але найбільше він любить пропагандистів-солдатиків. Тож сьогодні ми піддамо прожарці справжнього фейкомета, який удає із себе Рембо, – псевдоінтелектуала й письменника Захара Прілєпіна. Також не пропустіть нові жарти про російську символіку та нову серію пригод бункерного діда – смійтеся разом із нами в шоу Шкварка.

Уже не один рік кремлівська пропаганда погрожує Європі льодовиковим періодом, голодом, нестачею газу та ядеркою, в той час як самі потерпають від холодів. Чому шантаж росіян викликає лише сміх? Що змусило пропагандистів збавити оберти? Починайте тиждень із найкращих приколів – дивіться онлайн проєкт Шкварка 2024 випуск 15.

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2023 випуск 14