Шкварка 2024 – 29 випуск від 30.04.2024

Не пропустіть нову порцію зашкваринок від українського інформаційно-сатиричного тележурналу – дивіться онлайн шоу Шкварка 2024 випуск 29 від 30.04.2024 на нашому сайті!

За жанр пародія у світі відповідає армія РФ, адже понад два роки вони намагаються пародіювати військові успіхи, натомість, стають лише українським добривом. «Потєрь нєт» – стало вже мемом у світі інтернету. Але ми знаємо, як усе насправді, переглядаючи звіти Генштабу про бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну. Заглянемо за лаштунки зйомок рашистьких акторів та невдалої імпровізації? Дивіться більше в гумористичному шоу Шкварка 2024 випуск 29!

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