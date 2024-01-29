Шкварка 2024 – 16 выпуск от 29.01.2024

Как выглядят олимпийские игры на болотах? Где искать лучших женихов в Украине? Обо всем расскажет остроумное юмористическое шоу Шкварка 2024 выпуск 16.

Вот чему действительно можно позавидовать, так это изобретательности наших воинов, которые вносят разнообразие в свой досуг футболом минами, готовят незабываемые конфеты для орков, а также учатся пользоваться бластерным оружием прямо с Марса! Как выглядит кофе с патронами и топовые отбивные от ВСУ? Узнайте прямо сейчас.

В 16 выпуске сатирического шоу Шкварка вы также увидите прожарку пропагандиста и патологического лжеца Антона Красовского, который заслужил почетное звание туалетного утенка путина. Почему так? Не пропустите самое смешное – смотрите онлайн проект Шкварка 16 выпуск на телеканале ICTV.

Смотрите онлайн шоу Шкварка 2023 выпуск 15