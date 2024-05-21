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Шкварка 2024 – 31 випуск від 21.05.2024

Аби повернутися назад у минуле, можна ввімкнути гумористичне шоу ICTV – дивіться онлайн Шкварка 2024 випуск 31 від 21.05.2024 на нашому сайті!

Поки весь світ впевнено крокує в технологічні майбутнє, росія деградує. Недарма росіянці постійно вигують «можем повторить», адже вони тільки й прагнуть повторити свою прикру історію. Російські вояки беруть у руки радянську зброю, садяться в саморобні БМП зі старих танків, надягають на себе лицарську кольчугу та гордо заявляють: «АНАЛОГОВ НЄТ»! Та й ми знаємо, що таких більше ніде й земля не носить… Дивіться, що там вони ще навигадували в проєкті ІСТV Шкварка 2024!

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2024 випуск 30

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