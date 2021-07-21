Video: «МН-17. Роки брехні». Прем`єра документального проекту на ICTV
До сьомої річниці катастрофи малазійського боїнга, телеканал ICTV представляє документальний проєкт власного виробництва «МН-17. Роки брехні».
У стрічці розказано про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування трагедії всі ці роки.
Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі.
Метою цієї спецоперації була перш за все дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину» - каже автор і продюсер проєкту Михайло Павлов. - І якоюсь мірою – особливо на території Росії – Кремль досягнув поставленої мети».
9 березня 2020 року в судовому комплексі Схіпхол в Амстердамі розпочалося слухання у справі МН-17.[read_more_news]
У справі про вбивство на борту малазійського боїнга 298 людей, серед яких 80 дітей.
Суд триває досі.
«МН-17. Роки брехні». Прем`єра документального проекту на ICTV
До сьомої річниці катастрофи малазійського боїнга, телеканал ICTV представляє документальний проєкт власного виробництва «МН-17. Роки брехні».
У стрічці розказано про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування трагедії всі ці роки.
Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі.
Метою цієї спецоперації була перш за все дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину» – каже автор і продюсер проєкту Михайло Павлов. – І якоюсь мірою – особливо на території Росії – Кремль досягнув поставленої мети».