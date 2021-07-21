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Video: «МН-17. Роки брехні». Прем`єра документального проекту на ICTV

До сьомої річниці катастрофи малазійського боїнга, телеканал ICTV представляє документальний проєкт власного виробництва «МН-17. Роки брехні». У стрічці розказано про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування трагедії всі ці роки.
Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі.
Метою цієї спецоперації була перш за все дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину» - каже автор і продюсер проєкту Михайло Павлов. - І якоюсь мірою – особливо на території Росії – Кремль досягнув поставленої мети». 9 березня 2020 року в судовому комплексі Схіпхол в Амстердамі розпочалося слухання у справі МН-17.[read_more_news] У справі про вбивство на борту малазійського боїнга 298 людей, серед яких 80 дітей. Суд триває досі.

«МН-17. Роки брехні». Прем`єра документального проекту на ICTV
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До сьомої річниці катастрофи малазійського боїнга, телеканал ICTV представляє документальний проєкт власного виробництва «МН-17. Роки брехні».

У стрічці розказано про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування трагедії всі ці роки.

Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі.

Метою цієї спецоперації була перш за все дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину» – каже автор і продюсер проєкту Михайло Павлов. – І якоюсь мірою – особливо на території Росії – Кремль досягнув поставленої мети».

9 березня 2020 року в судовому комплексі Схіпхол в Амстердамі розпочалося слухання у справі МН-17. Також по темі: Катастрофа рейсу MH17 - Хто збив Малайзійський Боїнг? - Дивіться спецпроект в середу о 20:20 на ICTV На ICTV відбудеться прем`єра документального проекту «МН-17. Роки брехні» ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ: гострі кути круглих столів — документальний фільм ICTV

У справі про вбивство на борту малазійського боїнга 298 людей, серед яких 80 дітей.

Суд триває досі.

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Головна / «МН-17. Роки брехні». Прем`єра документального проекту на ICTV / 21.07.2021 20:04
21.07.2021 20:04

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