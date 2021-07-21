Video: МН-17. ГОДЫ ЛЖИ | ПРЕМЬЕРА документального проекта на ICTV
К седьмой годовщине катастрофы малазийского боинга, телеканал ICTV представляет документальный проект собственного производства «МН-17. Годы лжи».В фильме рассказано о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование трагедии все эти годы.
Гибридная операция России была направлена на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была, прежде всего, дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления. И в какой-то степени - особенно на территории России - Кремль достиг поставленной цели
- говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов.
Напомним, в прошлом году 9 марта в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание по делу МН-17. Это дело об убийстве на борту малазийского боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Суд продолжается.
МН-17. ГОДЫ ЛЖИ | ПРЕМЬЕРА документального проекта на ICTV
К седьмой годовщине катастрофы малазийского боинга, телеканал ICTV представляет документальный проект собственного производства «МН-17. Годы лжи».
В фильме рассказано о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование трагедии все эти годы.
Гибридная операция России была направлена на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была, прежде всего, дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления. И в какой-то степени — особенно на территории России — Кремль достиг поставленной цели
— говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов.
Напомним, в прошлом году 9 марта в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание по делу МН-17. Это дело об убийстве на борту малазийского боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Суд продолжается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.