МН-17. ГОДЫ ЛЖИ | ПРЕМЬЕРА документального проекта на ICTV

К седьмой годовщине катастрофы малазийского боинга, телеканал ICTV представляет документальный проект собственного производства «МН-17. Годы лжи».

В фильме рассказано о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование трагедии все эти годы.

Гибридная операция России была направлена ​​на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была, прежде всего, дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления. И в какой-то степени — особенно на территории России — Кремль достиг поставленной цели

— говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов.

Напомним, в прошлом году 9 марта в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание по делу МН-17. Это дело об убийстве на борту малазийского боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Суд продолжается.