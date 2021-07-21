Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: МН-17. ГОДЫ ЛЖИ | ПРЕМЬЕРА документального проекта на ICTV

К седьмой годовщине катастрофы малазийского боинга, телеканал ICTV представляет документальный проект собственного производства «МН-17. Годы лжи». В фильме рассказано о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование трагедии все эти годы.
Гибридная операция России была направлена ​​на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была, прежде всего, дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления. И в какой-то степени - особенно на территории России - Кремль достиг поставленной цели
- говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов. Напомним, в прошлом году 9 марта в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание по делу МН-17. Это дело об убийстве на борту малазийского боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Суд продолжается.

МН-17. ГОДЫ ЛЖИ | ПРЕМЬЕРА документального проекта на ICTV
0 Комментировать

К седьмой годовщине катастрофы малазийского боинга, телеканал ICTV представляет документальный проект собственного производства «МН-17. Годы лжи».

В фильме рассказано о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование трагедии все эти годы.

Гибридная операция России была направлена ​​на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была, прежде всего, дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления. И в какой-то степени — особенно на территории России — Кремль достиг поставленной цели

— говорит автор и продюсер проекта Михаил Павлов.

Напомним, в прошлом году 9 марта в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание по делу МН-17. Это дело об убийстве на борту малазийского боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Суд продолжается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / МН-17. ГОДЫ ЛЖИ | ПРЕМЬЕРА документального проекта на ICTV / 21.07.2021 20:04
21.07.2021 20:04

Материалы по теме

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить