Video: Катастрофа рейсу MH17 – Хто збив Малайзійський Боїнг? – Дивіться спецпроект в середу о 20:20 на ICTV Як приховують правду про катастрофу рейсу МН17 - не пропустіть в середу о 20:20 в спецпроекті ICTV "МН17: Роки брехні".