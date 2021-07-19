На ICTV відбудеться прем`єра документального проекту «МН-17. Роки брехні»

21 липня о 20:20 до сьомої річниці катастрофи малазійського боїнга на телеканалі ICTV вийде документальний проект власного виробництва – «МН-17. Роки брехні». У стрічці буде розказано про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування трагедії всі ці роки.

Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі. Метою цієї спецоперації була, перш за все, дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину. І в якійсь мірі – особливо на території Росії – Кремль досягнув поставленої мети

– каже автор і продюсер проекту Михайло Павлов.

Нагадаємо, торік 9 березня в судовому комплексі Схіпхол в Амстердамі розпочалося слухання щодо збиття МН-17. Це справа про вбивство на борту малазійського боїнга 298 людей, серед яких 80 дітей. Суд триває досі.



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