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Video: Kalush Orchestra — Олег Псюк: Не все получилось так, как мы хотели — Украина на связи — 4 выпуск

Олег Псюк из группы Kalush Orchestra новый гость проекта Украина на связи! В новом интервью Олег Псюк рассказал о песне Stefania и своей маме, о подготовке к Евровидению 2022 в условиях войны и об участнике группы Kalush Orchestra, который воюет на передовой! Все это смотрите в большом и откровенном интервью Олега Псюка из группы Kalush Orchestra для спецпроекта ICTV Украина на связи!

Kalush Orchestra — Олег Псюк: Не все получилось так, как мы хотели — Украина на связи — 4 выпуск
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Олег Псюк из группы Kalush Orchestra новый гость проекта Украина на связи! В новом интервью Олег Псюк рассказал о песне Stefania и своей маме, о подготовке к Евровидению 2022 в условиях войны и об участнике группы Kalush Orchestra, который воюет на передовой! Все это смотрите в большом и откровенном интервью Олега Псюка из группы Kalush Orchestra для спецпроекта ICTV Украина на связи!

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Главная / Kalush Orchestra — Олег Псюк: Не все получилось так, как мы хотели — Украина на связи — 4 выпуск / 30.05.2022 17:33
30.05.2022 17:33

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