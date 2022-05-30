Kalush Orchestra — Олег Псюк: Не все получилось так, как мы хотели — Украина на связи — 4 выпуск

Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск

Андрей Билецкий о концлагерях в Мариуполе, подготовке бойцов АЗОВА и «мощь» российской армии — Украина на связи — 2 выпуск

Виталий Ким: Мне запрещают делать то, что я хочу — Украина на связи — 3 выпуск

Олег Псюк из группы Kalush Orchestra новый гость проекта Украина на связи! В новом интервью Олег Псюк рассказал о песне Stefania и своей маме, о подготовке к Евровидению 2022 в условиях войны и об участнике группы Kalush Orchestra, который воюет на передовой! Все это смотрите в большом и откровенном интервью Олега Псюка из группы Kalush Orchestra для спецпроекта ICTV Украина на связи!