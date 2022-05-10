Андрей Билецкий о концлагерях в Мариуполе, подготовке бойцов АЗОВА и «мощь» российской армии — Украина на связи — 2 выпуск

Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск

Андрей Билецкий на связи с Украиной! В новом интервью Андрей Белецкий рассказал о подготовке бойцов «Азова», о настоящей «мощи» российской армии, а также о концлагерях в Мариуполе. Все это смотрите в большом и откровенном интервью Андрея Белецкого для спецпроекта ICTV Украина на связи!