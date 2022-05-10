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Video: Андрей Билецкий о концлагерях в Мариуполе, подготовке бойцов АЗОВА и «мощь» российской армии — Украина на связи — 2 выпуск

Андрей Билецкий на связи с Украиной! В новом интервью Андрей Белецкий рассказал о подготовке бойцов «Азова», о настоящей "мощи" российской армии, а также о концлагерях в Мариуполе. Все это смотрите в большом и откровенном интервью Андрея Белецкого для спецпроекта ICTV Украина на связи!

Андрей Билецкий о концлагерях в Мариуполе, подготовке бойцов АЗОВА и «мощь» российской армии — Украина на связи — 2 выпуск
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Андрей Билецкий на связи с Украиной! В новом интервью Андрей Белецкий рассказал о подготовке бойцов «Азова», о настоящей «мощи» российской армии, а также о концлагерях в Мариуполе. Все это смотрите в большом и откровенном интервью Андрея Белецкого для спецпроекта ICTV Украина на связи!

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Главная / Андрей Билецкий о концлагерях в Мариуполе, подготовке бойцов АЗОВА и «мощь» российской армии — Украина на связи — 2 выпуск / 10.05.2022 11:09
10.05.2022 11:09

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