Ведучі ICTV, подорожуючи по країнам Європи та світу, встигали ще й активно публікувати в своїх соціальних мережах яскраві світлини з відпочинку та ділитися з читачами враженнями про нові місця. Яким країнам надали перевагу ведучі ICTV цього літа – дивіться далі в матеріалі.

Ведуча «Ранку у Великому Місті» Юлія Зорій на початку літа насолоджувалась краєвидами Сан-Франциско, відвідала столицю азарту Лас-Вегас і здійснила свою давню мрію, побувавши в Беверлі-Гіллз.





Як провели літо ведучі ICTV (ФОТО) / 3 фотографії

Beverly Hills. Ще одна мрія ✔️. За моєю спиною знаменита вулиця елітного шопінгу Rodeo drive, а попереду цілий день для прогулянок, шопінгу, смакоти і кайфу! І ТАК! Цей вираз обличчя супроводжує мене всю подорож по Америці – «прибацано-щасливий».

А нещодавно чарівна Юля Зорій провела тиждень на яхті, милуючись живописними пейзажами та красивими заходами сонця в Греції. Враження від подорожі не зіпсували навіть легкі закачування:

Запаслася, як дурний фантіками, таблетками від закачування. Все ж тиждень на яхті, з щоденними переходами від острова до острова, іноді в шторм, здавалося мені складним завданням, але обійшлося. Ось і сиджу щаслива.

Анастасія Мазур «Факти» цього літа приймала сонячні ванни на Кіпрі. У подорож ведуча відправилась разом зі своїм чоловіком та сином.

Антон Равицький «Ранок у Великому Місті» вподобав для себе Балтику. Разом зі своєю дружиною ведучий відправився до Естонії і залишився в захваті від столиці країни – міста Таллінн.

Місто, в якому є все, що потрібно мандрівникові: цікава історія, затишні старі вулички, море, сосни, смачна кухня, чудове пиво і лоукост аеропорт в 15 хвилинах від центру.

Інна Шевченко – ведуча «Фактів» живе на дві країни, тому не дивно, що половину літа вона провела у Франції поруч зі своїм нареченим. До речі, нещодавно ведуча познайомила з ним і своїх батьків, а також показала їм наймальовничіші місця Франції.

Безліч позитивних емоцій та заряд енергії зірка ICTV отримала від активного відпочинку. Так, Інна Шевченко підкорювала Альпи та водні стихії – опанувала каякінг і вперше спробувала рафтинг.

Після рафтингу каякінг здається дуже спокійним і розміреним видом спорту. Шанси впасти в воду мінімальні, можна спокійно споглядати природу і робити фото. Навантаження на м’язи і позитивні емоції присутні!

Автор та ведучий програми «Надзвичайні новини» Костянтин Стогній цього літа подорожував по Іспанії та Португалії. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він активно публікує фото з поїздок, де під кожною з них ділиться цікавими фактами та розповідями про життя, побут, місцеву культуру та історичне минуле країн.

Зокрема, в одній із останніх публікацій ведучий розповідає про всі переваги відпочинку в одному із найпрекрасніших місць Валенсії – Садах Турії.

О, знайшов супермісце! Це красиві Сади Турії. Там можна бігати, займатися йогою і всіма видами здорового способу життя, і пікніки влаштовувати, і з дітьми гуляти, а ще там півтори дюжини красивих мостів.

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