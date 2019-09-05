Ведущие ICTV, путешествуя по странам Европы и мира, успевали еще и активно публиковать в своих социальных сетях яркие фотографии с отдыха и делиться с читателями впечатлениями о новых местах. Какие страны предпочли ведущие ICTV этим летом – смотрите далее в материале.

Ведущая «Утра в Большом Городе» Юлия Зорий в начале лета наслаждалась видами Сан-Франциско, посетила столицу азарта Лас-Вегас и осуществила свою давнюю мечту, побывав в Беверли-Хиллз.





Как провели лето ведущие ICTV (ФОТО) / 3 фотографии

Beverly Hills. Ещё одна мечта✔️.За моей спиной знаменитая улица элитного шоппинга Rodeo drive, а впереди целый день для прогулок, шоппинга, вкусностей и кайфа! И ДА! Это выражение лица сопровождает меня всё путешествие по Америке – «прибацано-счастливое».

А недавно очаровательная Юля Зорий провела неделю на яхте, любуясь живописными пейзажами и красивыми закатами в Греции. Впечатления от путешествия не испортили даже легкие укачивания:

Запаслась, як дурний фантіками, таблетками от укачивания. Всё же неделя на яхте, с ежедневными переходами от острова к острову, иногда в шторм, казалась мне сложной задачей, НО обошлось. Вот и сижу счастливая.

Анастасия Мазур «Факты» этим летом принимала солнечные ванны на Кипре. В путешествие ведущая отправилась вместе со своим мужем и сыном.

Антон Равицкий «Утро в Большом Городе» этим летом предпочел для себя Балтику. Вместе со своей женой ведущий отправился в Эстонию и остался в восторге от столицы страны – города Таллинн.

Город, в котором есть все, что нужно путешественнику: интересная история, уютные старые улочки, море, сосны, вкусная кухня, отличное пиво и лоукост аэропорт в 15 минутах от центра.

Инна Шевченко – ведущая «Фактов» живет на две страны, поэтому неудивительно, что половину лета она провела во Франции рядом со своим женихом. Кстати, недавно ведущая познакомила с ним и своих родителей, а также показала им живописные места Франции.

Множество положительных эмоций и заряд энергии звезда ICTV получила от активного отдыха. Так, Инна Шевченко покоряла Альпы и водные стихии – овладела каякингом и впервые попробовала рафтинг.

После рафтинга каякинг кажется очень спокойным и размеренным видом спорта. Шансы упасть в воду минимальные, можно спокойно созерцать природу и делать фото. Нагрузка на мышцы и позитивные эмоции присутствуют!

Автор и ведущий программы «Чрезвычайные новости» Константин Стогний этим летом путешествовал по Испании и Португалии. На своей странице в социальной сети Instagram он активно публикует фото поездок, где под каждой из них делится интересными фактами и рассказами о жизни, быте, местной культуре и историческом прошлом стран.

В частности, в одной из последних публикаций ведущий рассказывает обо всех преимуществах отдыха в одном из самых прекрасных мест Валенсии – Садах Турии.

О, нашел суперместо! Это красивые Сады Турии. Там можно бегать, заниматься йогой и всеми видами ЗОЖа, и пикники устраивать, и с детьми гулять, а ещё там полторы дюжины красивых мостов.