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Главная / Как провели лето ведущие ICTV (ФОТО) / 05.09.2019 12:40
05.09.2019 12:40
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Как провели лето ведущие ICTV (ФОТО)

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Ведущие ICTV, путешествуя по странам Европы и мира, успевали еще и активно публиковать в своих социальных сетях яркие фотографии с отдыха и делиться с читателями впечатлениями о новых местах. Какие страны предпочли ведущие ICTV этим летом – смотрите далее в материале.

Ведущая «Утра в Большом Городе» Юлия Зорий в начале лета наслаждалась видами Сан-Франциско, посетила столицу азарта Лас-Вегас и осуществила свою давнюю мечту, побывав в Беверли-Хиллз.

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Как провели лето ведущие ICTV (ФОТО) / 3 фотографии

Beverly Hills. Ещё одна мечта✔️.За моей спиной знаменитая улица элитного шоппинга Rodeo drive, а впереди целый день для прогулок, шоппинга, вкусностей и кайфа! И ДА! Это выражение лица сопровождает меня всё путешествие по Америке – «прибацано-счастливое».

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А недавно очаровательная Юля Зорий провела неделю на яхте, любуясь живописными пейзажами и красивыми закатами в Греции. Впечатления от путешествия не испортили даже легкие укачивания:

Запаслась, як дурний фантіками, таблетками от укачивания. Всё же неделя на яхте, с ежедневными переходами от острова к острову, иногда в шторм, казалась мне сложной задачей, НО обошлось. Вот и сижу счастливая.

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Анастасия Мазур «Факты» этим летом принимала солнечные ванны на Кипре. В путешествие ведущая отправилась вместе со своим мужем и сыном.

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Антон Равицкий «Утро в Большом Городе» этим летом предпочел для себя Балтику. Вместе со своей женой ведущий отправился в Эстонию и остался в восторге от столицы страны – города Таллинн.

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Город, в котором есть все, что нужно путешественнику: интересная история, уютные старые улочки, море, сосны, вкусная кухня, отличное пиво и лоукост аэропорт в 15 минутах от центра.

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Инна Шевченко – ведущая «Фактов» живет на две страны, поэтому неудивительно, что половину лета она провела во Франции рядом со своим женихом. Кстати, недавно ведущая познакомила с ним и своих родителей, а также показала им живописные места Франции.

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Множество положительных эмоций и заряд энергии звезда ICTV получила от активного отдыха. Так, Инна Шевченко покоряла Альпы и водные стихии – овладела каякингом и впервые попробовала рафтинг.

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После рафтинга каякинг кажется очень спокойным и размеренным видом спорта. Шансы упасть в воду минимальные, можно спокойно созерцать природу и делать фото. Нагрузка на мышцы и позитивные эмоции присутствуют!

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Автор и ведущий программы «Чрезвычайные новости» Константин Стогний этим летом путешествовал по Испании и Португалии. На своей странице в социальной сети Instagram он активно публикует фото поездок, где под каждой из них делится интересными фактами и рассказами о жизни, быте, местной культуре и историческом прошлом стран.

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В частности, в одной из последних публикаций ведущий рассказывает обо всех преимуществах отдыха в одном из самых прекрасных мест Валенсии – Садах Турии.

О, нашел суперместо! Это красивые Сады Турии. Там можно бегать, заниматься йогой и всеми видами ЗОЖа, и пикники устраивать, и с детьми гулять, а ещё там полторы дюжины красивых мостов.61903606_152364305847808_2003093891043103121_n

Теги: Анастасія Мазур, Антон Равицький, ведучі ICTV, Інна Шевченко, Костянтин Стогній, Юлія Зорій
05.09.2019 12:40
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