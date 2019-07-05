Інна Шевченко відпочиває з батьками в Провансі

Інна Шевченко відправилась у відпустку до Провансу разом зі своїми батьками. Зірка ICTV активно ділиться яскравими світлинами та відео із сімейного відпочинку в соціальній мережі Instagram.
Окрім того, ведуча вирішила познайомити двох найрідніших людей зі своїм нареченим Лораном, який живе та працює у Франції режисером.
Привіт з Провансу! Ось і почалась наша відпустка з батьками – і знайомство з Лораном!
Спочатку сім’я відправилась помилуватись дивовижною красою неосяжних лавандових полів в офіційну столицю лаванди – Сол в окрузі Воклюз.
Прогулялися по селищу, покуштували лавандового морозива і доторкнулися до прекрасних кущів!
Також ведуча показала батькам одне із найбільш красивих міст французького Провансу – Руссільйон.
168см і 154см! Відчуваю себе Гулівером з моєю маленькою матусею! Навіть сходинки не допомогли! Гуляли по Руссільйону і кокетували!
А ще насолоджувались неймовірними пейзажами каланків – природних бухт серед скелястих берегів.
Більше фото із сімейного відпочинку дивіться в Instagram Інни Шевченко.
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