ТОП-5 фільмів з Джейсоном Стейтемом, які має подивитись кожен

У всьому світі від нього фанатіють дівчата, а хлопці мріють бути такими ж сильними, цілеспрямованими та непохитними. Не важко здогадатись, що мова йде про про зірку трилерів та бойовиків – Джейсона Стейтема. Пропонуємо вашій увазі ТОП-5 фільмів із секс-символом Голлівуду, які обов’язково має подивитись кожен.

«Останній рубіж»

В гостросюжетному бойовику «Останній рубіж» Стейтем зіграв колишнього агента управління по боротьбі з наркотиками – Філа Брокера, який мріяв про спокійне та розмірене життя в американській глибинці разом зі своєю донькою. Проте спокій Філа закінчується, коли місцевий наркобарон дізнається про його колишню роботу.

До речі, крім харизматичного Стейтема у головній ролі знявся ще один улюбленець жінок – Джеймс Франко, а сценаристом та продюсером фільму став Сільвестр Сталоне.

Дивіться фільм «Останній рубіж» в неділю о 20:30 на ICTV.

«Без компромісів»

«Без компромісів» – один із кращих фільмів Стейтема, в якому він втілив образ прямолінійного та безкомпромісного поліцейського Бранта. Головна його мета – піймати маніяка-психопата, який ненавидить поліцейських і жорстоко вбиває їх. Брант чудово розуміє, що йому теж загрожує смертельна небезпека, тому потрібно якомога швидше зупинити божевільного вбивцю.

Дивіться фільм «Без компромісів» в неділю о 22:40 на ICTV.

«Перевізник 1, 2, 3»

Культовий кримінальний бойовик «Перевізник» від гуру видовищного екшену Люка Бессона приніс Стейтему неймовірну популярність. За сюжетом, головний герой Френк Мартін заробляє на життя перевезеннями будь-яких вантажів і у своїй роботі дотримується трьох основних правил: зберігати анонімність, не змінювати правил угоди та не дивитись на вантаж. Але одного разу Френк порушив третє правило і тим самим спричинив для себе серйозні неприємності.

Особливе місце в топі фільмів зі Стейтемом займає трилогія «Нестримні», в якій знялись найпопулярніші зірки бойовиків 90-х (Сільвестр Сталоне, Брюс Вілліс, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам) та інші. В ній актор демонструє відмінні навики володіння мистецтвом джиу-джитсу.

Сюжет зав’язаний на супер-команді найманців, які виконують найскладніші та найнебезпечніші операції по усуненню злочинців та звільненню заручників. У загоні «нестримних» Джейсон грає роль спеціаліста по холодній зброї, який до того ж відмінно володіє бойовими мистецтвами. Супер-команда не боїться наражати себе на небезпеку, адже для них це не просто робота, а сенс всього життя.

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«Ефект колібрі»

В британсько-американському бойовику Стівена Найта «Ефект колібрі» Стейтем відкриває в собі нову межу акторських здібностей. Безперечно, він як і раніше не зраджує своєму кіно-іміджу: залишається крутим хлопцем, захисником всіх ображених та справжнім героєм. Проте цей бойовик акцентує основну увагу не так на битвах та перестрілках, як на драматичній життєвій історії головного героя.

Так, під час воєнної операції колишній спецназівець Джоуі Джонс втратив товаришів по службі, що назавжди залишило слід на його психіці. Він почав багато пити та страждати від психозів, але одного дня трапляються події, які змушують Джоуі почати життя із чистого листа.

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