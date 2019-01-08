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Головна / Фільм для справжніх чоловіків: “Нестримні” на ICTV / 08.01.2019 16:57

Фільм для справжніх чоловіків: “Нестримні” на ICTV

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ICTV підготував справжній подарунок всім любителям фільмів про зброю та поганих хлопців! Цього тижня легендарні зірки бойовиків Сільвестр Сталоне, Джейсон Стейтем, Брюс Вілліс, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам та інші зберуться в крутій трилогії «Нестримні». Тому вмикайте канал із вівторка до четверга о 20:05 та насолоджуйтесь пригодами голлівудських розбійників.

За сюжетом для «нестримних» не існує жодних перешкод, адже вони є спеціальним загоном найманців, готових до будь-яких випробувань.  Вони не бояться братись за складні завдання та наражати себе на небезпеку, адже для них це не просто робота, авторитет чи гонитва за адреналіном, а сенс всього життя! Які складні завдання чекають на легендарний загін? Та які перешкоди виникатимуть на їхньому шляху? Дивіться у фільмі «Нестримні» у вівторок о 20:05 та в середу о 16:50, «Нестримні 2» в середу о 20:05 та в четвер о о 16:50, «Нестримні 3» в четвер о 20:05 та в п’ятницю о 16:15 на ICTV.

А чи знали Ви що?

  • Сталоне на зйомках отримав 14 травм, зокрема мікротріщину в шиї, зламав зуб та навіть підчепив оперізуючий лишай!
  • Під час сцени вибуху надувного човна один актор загинув, а інший потрапив до лікарні в тяжкому стані.
  • Сільвестр Сталоне під час кастингу найбільше уваги приділяв пошукам акторів, які давно не брали участі в успішних проектах.
  • «Нестримні 2» в основному знімали в Болгарії. А через річку Осим спеціально для зйомок був побудований залізничний міст.
  • Арнольд Шварценеггер витратив лише 5 днів на зйомки «Нестримні 2» оскільки був зайнятий паралельними проектами.
Теги: Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
08.01.2019 16:57
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