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Главная / ТОП-5 фильмов с Джейсоном Стэйтемом, которые должен посмотреть каждый / 31.01.2019 16:32

ТОП-5 фильмов с Джейсоном Стэйтемом, которые должен посмотреть каждый

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Во всем мире от него фанатеют девушки, а парни мечтают быть такими же сильными, целеустремленными и непоколебимыми. Не трудно догадаться, что речь идет о звезде триллеров и боевиков – Джейсоне Стэйтеме. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 фильмов с секс-символом Голливуда, которые обязательно должен посмотреть каждый.

«Последний рубеж»

В остросюжетном боевике «Последний рубеж» Стэйтем сыграл бывшего агента управления по борьбе с наркотиками – Фила Брокера, который мечтал о спокойной и размеренной жизни в американской глубинке вместе со своей дочерью. Однако его спокойствие заканчивается, когда местный наркобарон узнает о его прежней работе.

Кстати, кроме харизматичного Стэйтема в главной роли снялся еще один любимец женщин – Джеймс Франко, а сценаристом и продюсером фильма стал Сильвестр Сталлоне.

Смотрите фильм «Последний рубеж» в воскресенье в 20:30 на ICTV.

«Без компромиссов»

«Без компромиссов» – один из лучших фильмов Стэйтема, в котором он воплотил образ прямолинейного и бескомпромиссного полицейского Бранта. Главная его цель – поймать маньяка-психопата, который ненавидит полицейских и жестоко убивает их. Брант прекрасно понимает, что ему тоже грозит смертельная опасность, поэтому нужно как можно быстрее остановить сумасшедшего убийцу.

Смотрите фильм «Без компромиссов» в воскресенье в 22:40 на ICTV.

«Перевозчик 1, 2, 3»

Культовый криминальный боевик «Перевозчик» от гуру зрелищного экшена Люка Бессона принес Стэйтему невероятную популярность. По сюжету, главный герой Фрэнк Мартин зарабатывает на жизнь перевозками любых грузов и в своей работе придерживается трех основных правил: сохранять анонимность, не менять правила соглашения и не смотреть на груз. Но однажды Фрэнк нарушил третье правило, тем самым устроив себе серьезные неприятности.

«Неудержимые 1, 2, 3»

Особое место в топе фильмов со Стэйтемом занимает трилогия «Неудержимые», в которой снялись популярные звезды боевиков 90-х (Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм) и другие. В ней актер демонстрирует отличные навыки владения искусством джиу-джитсу.

Сюжет завязан на супер-команде наемников, которые выполняют самые сложные и опасные операции по устранению преступников и освобождению заложников. В отряде «неудержимых» Джейсон играет роль специалиста по холодному оружию, который к тому же отлично владеет боевыми искусствами. Супер-команда не боится подвергать себя опасности, ведь для них это не просто работа, а смысл всей жизни.

via GIPHY

«Эффект колибри»

В британско-американском боевике Стивена Найта «Эффект колибри» Стэйтем открывает в себе новую грань актерских способностей. Бесспорно, он по-прежнему не изменяет своему кино-имиджу: остается крутым парнем, защитником всех обиженных и настоящим героем. Однако этот боевик акцентирует основное внимание не на битвах и перестрелках, а на драматической жизненной истории главного героя.

Так, во время военной операции бывший спецназовец Джоуи Джонс потерял сослуживцев, что навсегда оставило след на его психике. Он начал много пить и страдать от психозов, но однажды произошли события, которые заставили Джоуи начать жизнь с чистого листа.

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Теги: Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
31.01.2019 16:32
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