СУПЕРТАТО від ICTV: поради та розваги для справжніх чоловіків

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Чи важко бути хорошим батьком і справжнім чоловіком? Легко, коли тобі на допомогу приходять чоловічі поради та розваги.

Як впоратися із вихованням дітей? Чим просто і оригінально привітати жінку? Як майструвати не гірше за професіоналів, а готувати – легко і смачно? Як зберегти чоловіче здоров’я у будь-якому віці? Що подивитися по телевізору та в кінотеатрі, як розважити себе і друзів? Як захистити себе і своїх близьких у будь-якій ситуації та від будь-якого злочинця? СУПЕРТАТО знає відповіді на всі ці питання і регулярно ділитиметься лайфхаками, порадами та секретами, які стануть в нагоді кожному чоловіку!

Справжньому чоловіку – лише добірні розваги! За легкістю слідкуватимуть невтомні «дизелі» – добірки кращого гумору для чоловіків та татусів.

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