PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вхід Реєстрація
Головна / СУПЕРТАТО від ICTV: поради та розваги для справжніх чоловіків / 13.09.2018 10:35

СУПЕРТАТО від ICTV: поради та розваги для справжніх чоловіків

0 - 0

ICTV.ua до Дня тата запускає новий розділ сайту – СУПЕРТАТО. Корисні поради, лайфхаки для здоров’я, стосунків та господарства, чоловічі рецепти та розваги – тепер усе це в одному місці: ictv.ua/supertato.

Чи важко бути хорошим батьком і справжнім чоловіком? Легко, коли тобі на допомогу приходять чоловічі поради та розваги.

Як впоратися із вихованням дітей? Чим просто і оригінально привітати жінку? Як майструвати не гірше за професіоналів, а готувати – легко і смачно? Як зберегти чоловіче здоров’я у будь-якому віці? Що подивитися по телевізору та в кінотеатрі, як розважити себе і друзів? Як захистити себе і своїх близьких у будь-якій ситуації та від будь-якого злочинця? СУПЕРТАТО знає відповіді на всі ці питання і регулярно ділитиметься лайфхаками, порадами та секретами, які стануть в нагоді кожному чоловіку!

Справжньому чоловіку – лише добірні розваги! За легкістю слідкуватимуть невтомні «дизелі» – добірки кращого гумору для чоловіків та татусів.

Заходьте на сторінку СУПЕРТАТО на ICTV.ua за щоденною порцією корисних історій та чоловічими розвагами.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: День батька, лайфхаки, Поради, розваги, Супертато - Головна, чоловіче здоров’я
13.09.2018 10:35
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати