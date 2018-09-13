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Главная / СУПЕРТАТО от ICTV: советы и развлечения для настоящих мужчин / 13.09.2018 10:35

СУПЕРТАТО от ICTV: советы и развлечения для настоящих мужчин

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ICTV.ua ко Дню отца запускает новый раздел сайта – СУПЕРТАТО. Полезные советы, лайфхаки для здоровья, отношений и хозяйства, мужские рецепты и развлечения – теперь все это в одном месте: ictv.ua/supertato.

Трудно ли быть хорошим отцом и настоящим мужчиной? Легко, когда тебе на помощь приходят мужские советы и развлечения.

Как справиться с воспитанием детей? Чем просто и оригинально поздравить женщину? Как мастерить не хуже профессионалов, а готовить – легко и вкусно? Как сохранить мужское здоровье в любом возрасте? Что посмотреть по телевизору и в кинотеатре, как развлечь себя и друзей? Как защитить себя и своих близких в любой ситуации и от любого преступника? СУПЕРТАТО знает ответы на все эти вопросы и регулярно будет делиться лайфхаками, советами и секретами, которые пригодятся каждому мужчине!

Настоящему мужчине – только отборные развлечения! За легкостью будут следить неутомимые «дизеля» – подборки лучшего юмора для мужчин и пап.

Заходите на страницу СУПЕРТАТО на ICTV.ua за ежедневной порцией полезных историй и мужскими развлечениями.

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Теги: День батька, лайфхаки, Поради, розваги, Супертато - Головна, чоловіче здоров’я
13.09.2018 10:35
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