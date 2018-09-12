16 вересня в 11:00 канал ICTV організовує свято #Деньтата та запрошує татусів з дітьми приєднатися до святкування.

Це свято в Україні не має офіційного статусу, але українці його відзначають кожну третю неділю вересня.

До тато-фестивалю від ICTV приєднаються також зірки каналу: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Максим Неліпа, Олег Іваниця, Євген Гашенко («Дизель Шоу»), ведучі Андрій Ковальський («Факти»), Вадим Карп’як («Свобода слова»), Констянтин Стогній («Надзвичайні новини») та інші. Як справжні чоловіки вони висадять «Вербову алею татусів ICTV» та візьмуть участь у розвагах.

– Всі знають, що тато може все, крім того, щоб бути мамою. А що з того, що робить тато, не в силах подужати мамі? Ну, все-таки, я вважаю, показати приклад бути чоловіком. Чоловік проявляється не тільки в піднятті важких предметів, це в першу чергу рішення, які він приймає в своєму житті кожен день. Ось тут напевно чоловіче начало якраз і проявляється.

Я взагалі дуже люблю дітей і люблю їх веселити. У мене один син і ми з ним постійно сміємося і жартуємо.

Він у мене росте таким хуліганчиком, але тим не менш – він добрий і милий хлопець, який любить своїх батьків і друзів, – говорить Єгор Крутоголов («Дизель Шоу»).

На думку ведучого та батька двох дітей Андрія Ковальського, справжній батько – це людина, яка завжди приймає рішення і несе відповідальність за свою родину.





#Деньтата з ICTV: канал організовує свято для всіх татусів / 3 фотографії

– Бути батьком – це не робота, але важкий щоденний труд. У батьків немає вихідних, їм не можна хворіти чи бути в поганому настрої, але за це вони отримують шалену платню – посмішки, обійми і поцілунки своїх дітей.

Я батько з невеликим стажем – майже 3 роки, але я добре розумію, наскільки важливо, щоб у житті дітей були і мама, і тато.

Від нас, батьків, залежить, як складеться доля наших дітей. Купати їх у своїй увазі, розказувати що добре, а що погано, відкривати світ і пояснювати все-все – ось місія батьків. Для мене бути батьком – жити одним повним життям зі своїми дітьми», – говорить Андрій Ковальський («Факти.Спорт»).

На гостей свята чекає розважальна програма з пам’ятними подарунками від ICTV та «Дизель Шоу» для кожного.

#Деньтата буде проходити в ботанічному саду імені Фоміна, а саме – у Шевченковій долині (м. Університет).

Всі новини про свято читайте на офіційній Facebook-сторінці: https://www.facebook.com/events/221155838754942/

Чекаємо усіх без винятку!

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