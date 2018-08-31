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Головна / «Шерлок Холмс» з Робертом Дауні-молодшим: ТОП-5 цікавих фактів / 31.08.2018 12:28

«Шерлок Холмс» з Робертом Дауні-молодшим: ТОП-5 цікавих фактів

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На цих вихідних телеканал ICTV покаже одну із найпопулярніших екранізацій про найвідомішого детектива світу Шерлока Холмса. Режисер Гай Річі пропонує глядачам безліч крутих спецефектів, гонитв та перестрілок, а також іронічного та різкого Шерлока у виконанні Роберта Дауні-молодшого. Дивіться фільм «Шерлок Холмс» в неділю о 20:37 та «Шерлок Холмс: Гра тіней» о 23:12, а поки ми пропонуємо ТОП-5 цікавих фактів про зйомки кінокартин.

  1. Більше 20-ти акторів було розглянуто на роль доктора Ватсона, серед яких Колін Фаррелл, Джерард Батлер і Кріс Пайн, проте вибір припав на Джуда Лоу.
  2. Гай Річі певний час сумнівався в кандидатурі Роберта Дауні-молодшого через його вік, оскільки хотів бачити «молодого Холмса». До речі, у фільмі головному героєві 37 років.
  3. Режисер відмовився розповідати, хто озвучив Моріарті. Проте є здогадки, що це міг бути Бред Піт, оскільки був досить зацікавленим цією роллю.
  4. Роберт Дауні-молодший сам запропонував свою кандидатуру на головну роль і ретельно до неї готувався: дивився англійський серіал та читав книги про Шерлока Холмса.
  5. Музику до фільмів написав один із найвідоміших композиторів Ганс Ціммер. Він поєднав кантрі та циганські мелодії, аби показати, який хаос був в голові Шерлока Холмса.


Не пропустіть пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона вже цієї неділі о 20:37 на ICTV.

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Теги: Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV, Шерлок Холмс
31.08.2018 12:28
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