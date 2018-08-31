«Шерлок Холмс» з Робертом Дауні-молодшим: ТОП-5 цікавих фактів

На цих вихідних телеканал ICTV покаже одну із найпопулярніших екранізацій про найвідомішого детектива світу Шерлока Холмса. Режисер Гай Річі пропонує глядачам безліч крутих спецефектів, гонитв та перестрілок, а також іронічного та різкого Шерлока у виконанні Роберта Дауні-молодшого. Дивіться фільм «Шерлок Холмс» в неділю о 20:37 та «Шерлок Холмс: Гра тіней» о 23:12, а поки ми пропонуємо ТОП-5 цікавих фактів про зйомки кінокартин.

Більше 20-ти акторів було розглянуто на роль доктора Ватсона, серед яких Колін Фаррелл, Джерард Батлер і Кріс Пайн, проте вибір припав на Джуда Лоу. Гай Річі певний час сумнівався в кандидатурі Роберта Дауні-молодшого через його вік, оскільки хотів бачити «молодого Холмса». До речі, у фільмі головному героєві 37 років. Режисер відмовився розповідати, хто озвучив Моріарті. Проте є здогадки, що це міг бути Бред Піт, оскільки був досить зацікавленим цією роллю. Роберт Дауні-молодший сам запропонував свою кандидатуру на головну роль і ретельно до неї готувався: дивився англійський серіал та читав книги про Шерлока Холмса. Музику до фільмів написав один із найвідоміших композиторів Ганс Ціммер. Він поєднав кантрі та циганські мелодії, аби показати, який хаос був в голові Шерлока Холмса.



Не пропустіть пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона вже цієї неділі о 20:37 на ICTV.

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