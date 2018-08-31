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Главная / «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим: ТОП-5 интересных фактов / 31.08.2018 12:28

«Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим: ТОП-5 интересных фактов

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На этих выходных телеканал ICTV покажет одну из самых популярных экранизаций о самом известном детектива мира Шерлоке Холмсе. Режиссер Гай Ричи предлагает зрителям множество крутых спецэффектов, погонь и перестрелок, а также иронического и резкого Шерлока в исполнении Роберта Дауни-младшего. Смотрите фильм «Шерлок Холмс» в воскресенье в 20:37 и «Шерлок Холмс: Игра теней» в 23:12, а пока мы предлагаем ТОП-5 интересных фактов о съемках кинокартин.

  1. Более 20-ти актеров было рассмотрено на роль доктора Ватсона, среди которых Колин Фаррелл, Джерард Батлер и Крис Пайн, однако выбор пал на Джуда Лоу.
  2. Гай Ричи определенное время сомневался в кандидатуре Роберта Дауни-младшего из-за его возраста, поскольку хотел видеть «молодого Холмса». Кстати, в фильме главному герою 37 лет.
  3. Режиссер отказался рассказывать, кто озвучил Мориарти. Однако есть догадки, что это мог быть Брэд Питт, поскольку был достаточно заинтересованным этой ролью.
  4. Роберт Дауни-младший сам предложил свою кандидатуру на главную роль и тщательно к ней готовился: смотрел английский сериал и читал книги о Шерлоке Холмсе.
  5. Музыку к фильмам написал один из самых известных композиторов Ханс Циммер. Он соединил кантри и цыганские мелодии, чтобы показать, какой хаос был в голове Шерлока Холмса.


Не пропустите приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона уже в это воскресенье в 20:37 на ICTV.

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Теги: Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV, Шерлок Холмс
31.08.2018 12:28
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