«Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим: ТОП-5 интересных фактов

На этих выходных телеканал ICTV покажет одну из самых популярных экранизаций о самом известном детектива мира Шерлоке Холмсе. Режиссер Гай Ричи предлагает зрителям множество крутых спецэффектов, погонь и перестрелок, а также иронического и резкого Шерлока в исполнении Роберта Дауни-младшего. Смотрите фильм «Шерлок Холмс» в воскресенье в 20:37 и «Шерлок Холмс: Игра теней» в 23:12, а пока мы предлагаем ТОП-5 интересных фактов о съемках кинокартин.

Более 20-ти актеров было рассмотрено на роль доктора Ватсона, среди которых Колин Фаррелл, Джерард Батлер и Крис Пайн, однако выбор пал на Джуда Лоу. Гай Ричи определенное время сомневался в кандидатуре Роберта Дауни-младшего из-за его возраста, поскольку хотел видеть «молодого Холмса». Кстати, в фильме главному герою 37 лет. Режиссер отказался рассказывать, кто озвучил Мориарти. Однако есть догадки, что это мог быть Брэд Питт, поскольку был достаточно заинтересованным этой ролью. Роберт Дауни-младший сам предложил свою кандидатуру на главную роль и тщательно к ней готовился: смотрел английский сериал и читал книги о Шерлоке Холмсе. Музыку к фильмам написал один из самых известных композиторов Ханс Циммер. Он соединил кантри и цыганские мелодии, чтобы показать, какой хаос был в голове Шерлока Холмса.



Не пропустите приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона уже в это воскресенье в 20:37 на ICTV.

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