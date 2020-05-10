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Головна / Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня / 10.05.2020 14:54
10.05.2020 14:54
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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня


Який фільм подивитися? ICTV підготував добірку першокласного кіно на тиждень.

Прочитати про кожен фільм більш детально ви можете просто натиснув на назву стрічки у новині.

Сталлоне знов зібрав усіх: План втечі

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня / 3 фотографії

План втечігостросюжетна трилогія про порятунок з найжорстокіших в’язниць з найкрутішою охороною. У фільмах знялися Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Дейв Батіста та багато інших. Детальніше прочитайте в нашому матеріале “Усе про фільми План втечі” – за посиланням більше відео, подробиці сюжету та цікаві факти.

План втечі (2013) – понеділок 19:20, вівторок 16:40
План втечі-2 (2018) – понеділок 21:10, середа 16:40
План втечі-3: Диявольська станція (2019) – понеділок 22:55, четвер 03:00

Історичні блоксбастери

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня / 4 фотографії

Цієї суботи ICTV покаже вам відразу два фільми культового режисера Рідлі Скотта з Расселом Кроу у головній ролі – оскароносний “Гладіатор” та “Робін Гуд”.

Гладіатор (2000) – субота 19:10, неділя 16:05
Робін Гуд (2010) – субота 21:50, неділя 13:35

Також цього тижня в ефірі ICTV вийде два фільми про міфічну Троянську війну – блокбастер “Троя” з Бредом Піттом у ролі героя Ахіллеса та драматична двухсерійна стрічка “Єлена Троянська”.

Троя (2004) – п’ятниця 11:05
Єлена Троянськая (2003) – неділя 01:55

Тиждень трилерів

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня / 4 фотографії

Цього тижня ICTV покаже низку різних, але однаково захоплюючих трилерів. “Сезон убивць” розкаже історію про смертельне протистояння двох професійних найманців і полювання на людину в горах, “Біла імла” покаже, що навіть на Південному полюсі можуть відбуватися моторошні злочини, “Універсальний солдат-4” завершить культову серію фільмів з Жан-Клодом Ван Даммом не тільки бойовиком, але й фантастичним трилером, а “Морган” розповість про генетично модифікованого вбивцю, який виглядає як юна дівчина.

Сезон убивць (2013) – понеділок 00:55, субота 00:20
Біла імла (2009) – середа 03:00
Універсальний соладт-4 (2012) – вівторок 00:55
Морган (2016) – неділя 00:20

Воєнні фільми

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня / 3 фотографії

Травневі дні – прекрасний час аби передивитися кіно про Другу Світову війну. ICTV представляє відразу три фільми про найстрашнішу війну в історії людства. “Врятування рядового Райана” – оскароносне кіно культового режисера Стівена Спілберга. “Ворог біля воріт” – американський погляд на Сталінградську битву та одного з найкращих снайперів Другої Світової війни Василія Зайцева, якого зіграв Джуд Лоу. “Виклик” – фільм з “агентом 007” Деніелом Крейгом у головній ролі білоруського партизана та лідера єврейського загону спротиву нацистам.

Врятування рядового Райана (1998) – вівторок 10:00
Ворог біля воріт (2001) – середа 11:25
Виклик (2008) – четвер 11:35, субота 01:55

Яскравий вікенд: Холмс і привіт з пекла

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 11 по 17 травня / 3 фотографії

На вихідних ICTV радить подивитися захопливе та яскраве кіно. За веселощі відповідатиме Шерлок Холмс – але не нудний та педантичний детектив зі сторінок книг, а експресивний герой у виконанні Роберта Дауні-молодшого у фільмі Гая Річі. У неділю ICTV покаже відразу два фільми про Примарного вершника – загадкового байкера, який продав душу дияволу і отримав суперздібності.

Шерлок Холмс (2009) – субота 16:20, неділя 11:00
Примарний вершник (2007) – неділя 20:30
Примарний вершник: Дух помсти (2012) – неділя 22:35

Також по темі: Час героя на ICTV: Примарний вершник - 2 фільми, неділя, 17 травня, 20:30 Час героя на ICTV: Гладіатор та Робін Гуд - дивіться в суботу, 16 травня План втечі: трилогія з Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером і Дейвом Батістою

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10.05.2020 14:54



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