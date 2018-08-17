Осінь прем’єр на телеканалі ICTV

Закінчується літо, та попереду гаряча пора прем’єр на ICTV. Не пропустіть неочікувані проекти та нові серії улюблених серіалів! Вмикайте найцікавіше!

З 27 серпня стартує новий 5 сезон серіалу «На трьох». На вас чекатимуть улюблені герої та нові образи – і все це українською мовою! По буднях о 22:40!

31 серпня на українські телеекрани повертається «Дизель Шоу» з новими концертами, свіжими жартами та героями, за якими встигла засумувати вся країна! З 31 серпня щоп’ятниці о 21:30 дивіться нові випуски «Дизель Шоу».

Невгамовні ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» приготували нову мандрівку для телеглядачів – вас чекатимуть шалені пригоди у Латинській Америці! Не прогавте карколомні пригоди у новому сезоні – з 1 вересня об 11:45 на ICTV!

3 вересня стартує проект «Прорвемось!». Проект Сергія Смальчука розкаже про звичайних українців, які змінили своє життя власними руками, ідеями, вигадками і зусиллями. Назло чиновникам, заздрісникам, шахраям, політикам вони примудряються жити добре і більше того – готові ділитися своїм досвідом. Щопонеділка о 20:20 – не пропустіть історії, які має знати кожен!

У вересні на українців чекатиме неймовірна дизельна прем’єра – новий сімейний серіал «Папаньки». Новий комедійний проект від авторів та акторів «Дизель Шоу» та «На трьох» розповість про життя таких різних батьків та дітей!

Восени вас чекатиме повернення улюбленця всієї країни – новий 4 сезон серіала «Пес» потішить глядачів ICTV!

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