ICTV готує новий проект «Прорвемось!»

У новому осінньому сезоні ICTV готує прем’єру нового проекту «Прорвемось!», де ведучий Сергій Смальчук розповість реальні історії людей, які знаходять вихід з будь-якої ситуації.

Щодня українці стикаються із новими викликами – то підвищення цін на проїзд, то чергове зростання комунальної плати. Знайти хорошого лікаря чи місце у дитсадку чи школі для дитини теж непросто. Часто люди не можуть вирішити такі проблеми через бездіяльність чиновників або бюрократію. Від держави замість допомоги – лише нові бар‘єри, що треба подолати. Та опускати руки – це зовсім не у стилі нашого народу.

Сергій Смальчук разом з командою журналістів розповість про людей, які знаходять вихід із будь-якої ситуації. Вони розглядають черговий армагедон свого життя з посмішкою і гумором.

– Колись давно Борис Гребенщиков сказав мені в інтерв’ю таку річ: «…Есть проблема, а есть вопрос. Проблема – это уже проблема… А вот вопрос, это – всегда интересно».

От і нам стало цікаво – в умовах суцільної «зради», про яку тільки й чути – розшукати «переможців».

Простих українців, які до своїх щоденних – часом, здавалося б – невирішуваних проблем ставляться як до цікавого запитання, на яке точно можна знайти якусь креативну, оригінальну, але обов’язково позитивну відповідь. Й тепер для мене навіть фраза про те, що «українці – нація переможців» зазвучала інакше, бо виявляється – таких людей, як і варіантів відповідей – насправді хоч греблю гати! – розповідає Сергій Смальчук.

Новий проект телеканалу ICTV – про звичайних українців, які змінили своє життя власними руками, ідеями, вигадками і зусиллями. Назло чиновникам, заздрісникам, шахраям, політикам вони примудряються жити добре і більше того – готові ділитися своїм досвідом.

У проекті «Прорвемось!» –реальні історії жителів нашої країни. Вони готові поділитися своїм досвідом, а їх рецепти збирає ведучий проекту Сергій Смальчук.

«Прорвемось!» – для тих, хто не хоче просто скиглити і скаржитися.

Разом – Прорвемось!